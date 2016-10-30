تشریح آخرین وضعیت خسرو حیدری و روزبه چشمی

امین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت روزبه چشمی گفت: مراحل درمان این بازیکن به خوبی پیش رفته و او باید به زودی یک دوره بدنسازی اختصاصی را زیر نظر استیو جونز، بدنساز تیم طی کند.

وی افزود: شخصا جلسه‌ای با جونز خواهم داشت تا آخرین شرایط و وضعیت چشمی را به او منتقل کنم تا دوره بدنسازی این بازیکن با بهترین شکل ممکن پیش رود.

معاونت پزشکی تیم استقلال در خصوص مصدومیت خسرو حیدری گفت: دوره درمان این بازیکن دو هفته طول می‌کشد و بعد از دو هفته ان‌شاءالله حیدری نیز می تواند به تیم اضافه شده و به طور کامل در اختیار کادر فنی قرار گیرد.

دکتر نوروزی در خصوص آخرین وضعیت وریا غفوری نیز چنین گفت: باید از وریا قبل از بازی شخصا تست پزشکی بگیرم تا از وضعیت او آگاه شوم. اگر شرایط مناسبی برای بازی داشته باشد آن را به کادر فنی اعلام خواهم کرد.