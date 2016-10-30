۲۰ تن ماهی استخوانی در رودسر صید شد

علی اکبر قربان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای فصل صید تا کنون بیش از ۲۰ تن انواع ماهی استخوانی شامل سفید، کفال و سایر گونه ها در سواحل رودسر صید شده است.
وی افزود: از این میزان صید ۷۰ درصد کفال، ۲۰ درصد ماهی سفید و ۱۰ درصد نیز از سایر گونه ها بوده است.
رئیس اداره شیلات رودسر با اشاره به فعالیت هزار صیاد در این شهرستان گفت: ۱۲ شرکت پره صیادی در ۴۵ کیلومتر نوار ساحلی رودسر به صید مشغولند.
قربان نیا تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال ۷۰۰ تن ماهی استخوانی درسواحل شهرستان رودسر صید شود.
وی اظهار کرد: فصل صید که از ۱۷ مهرماه آغاز شده، تا ۲۰ فروردین سال آینده ادامه دارد.
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