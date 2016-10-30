به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آمار اعلام شده، توجه نداشتن رانندگان به جلو عامل ۳۴ درصد تصادفات برون شهری بوده و این آمار بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: طبق بررسی ها در رتبه بعدی تخطی از سرعت مطمئنه باعث به وجود آمدن ۲۰ درصد این تصادف ها شده است. همچنین انحراف به چپ در ۱۶ درصد تصادفات جاده‌ها به عنوان عوامل اصلی تصادفات برون شهری اعلام شده اند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا ادامه داد: رعایت نکردن حق تقدم نیز نقش ۱۳ درصدی در رخ دادن تصادفات برون شهری در شش ماهه نخست امسال را به خود اختصاص داده است.

رحمانی ادامه داد: خستگی و خواب‌آلودگی ۶ درصد، تغییر مسیر ناگهانی ۲.۷ درصد، حرکت خلاف جهت و نقص فنی هر کدام یک درصد کمترین نقش را در ایجاد تصادفات جاده‌ای به خود اختصاص داده اند.