  1. استانها
  2. مازندران
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

معاون استاندار مازندران:

تسهیلات بسته رونق تولید به ۶۱۰ واحد در مازندران اهداء شد

تسهیلات بسته رونق تولید به ۶۱۰ واحد در مازندران اهداء شد

ساری - معاون استاندار مازندران گفت: تاکنون به ۶۱۰ واحد تولیدی استان تسهیلات بسته رونق تولید اهداء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونین استانداری مازندران گفت: مازندران با پرداخت تسهیلات ۲۴۰ میلیارد تومانی به ۶۱۰ واحد تولیدی در ارائه تسهیلات بسته رونق تولید همچنان در کشور پیشتاز است.

وی گفت: در حوزه کشاورزی ۴۵۲ طرح تولیدی ۱۰۰ میلیارد تومان و در حوزه صنعت ۱۵۷ واحد تولیدی ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: در حال حاضر استان مازندران با پرداخت تسهیلات به ۶۱۰ واحد تولیدی گیلان با ۴۶۶ واحد تولیدی و هرمزگان با ۴۲۰ واحد تولیدی رتبه های اول تا سوم را در کشور دارند.

کد مطلب 3810035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها