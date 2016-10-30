تسهیلات بسته رونق تولید به ۶۱۰ واحد در مازندران اهداء شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونین استانداری مازندران گفت: مازندران با پرداخت تسهیلات ۲۴۰ میلیارد تومانی به ۶۱۰ واحد تولیدی در ارائه تسهیلات بسته رونق تولید همچنان در کشور پیشتاز است.

وی گفت: در حوزه کشاورزی ۴۵۲ طرح تولیدی ۱۰۰ میلیارد تومان و در حوزه صنعت ۱۵۷ واحد تولیدی ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: در حال حاضر استان مازندران با پرداخت تسهیلات به ۶۱۰ واحد تولیدی گیلان با ۴۶۶ واحد تولیدی و هرمزگان با ۴۲۰ واحد تولیدی رتبه های اول تا سوم را در کشور دارند.