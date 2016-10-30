تمامی مطالبات گندمکاران واریز شد/رونق صادرات در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، امسال بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت خریداری و بهای آن به طور کامل به حساب گندمکاران واریز شده است

این گزارش می‌افزاید: امسال گندم خریداری‌شده از کشاورزان در مقایسه با سال قبل، بیش از ۴۲ درصد رشد داشته است و علاوه بر خودکفایی ایران در تولید گندم، برنامه صادرات گندم مازاد بر نیاز داخلی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وزارت جهاد کشاورزی با تقدیر از همه دستگاههای اقتصادی ذی‌ربط دولت که نسبت به تامین و تجهیز منابع مالی اقدام کرده‌اند، از صبوری کشاورزان بابت دیرکرد پرداخت مطالباتشان قدردانی کرد؛ این در حالی است که از آغاز فصل زراعی جدید، با توزیع بیش از ۴۳۰ هزارتن انواع بذر گندم، کود و سایر نهاده‌های تولید، در سطحی حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزارهکتار از اراضی کشور، گندم به صورت دیم و آبی کشت می‌شود.