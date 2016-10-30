۹۰ درصد مطالبات گندم کاران استان زنجان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری میزان گندم خریداری شده از کشاورزان در استان زنجان فراتر از پیش بینی ها بوده به طوری که امسال موفق به خرید ۳۵۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان شدیم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از پرداخت ۹۰ درصدی مطالبات گندم کاران استان زنجان خبر داد و گفت: مجموع مطالبات گندم کاران استان امسال ۴۴۷ میلیارد تومان بوده است.

منصوری افزود: در حال حاضر ۴۰۲ میلیارد تومان از این میزان پرداخت شده و مابقی نیز طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه به زودی پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آخرین پرداختی از طلب گندم کاران استان زنجان مربوط به شنبه هشتم آبان ماه جاری است که بعد از این پرداخت، فقط ۴۵ میلیارد تومان از طلب کشاورزان استان باقی می ماند.