کشف کالای قاچاق در کرمان ۵۱ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله حسن پور صبح یکشنبه در نشست خبری، گفت: طی هفت ماه گذشته در مجموع پلیس آگاهی استان کرمان با توجه به پیگیری و اقداماتی انجام شده، در انواع و اقسام سرقت ها کاهش چشمگیری داشتیم.

وی افزود: با توجه به آمار سرقت منزل ۸.۹۶ درصد، سرقت مغازه ۳۰ درصد، سرقت اماکن هست درصد، سرقت موتور سیکلت شش درصد و جیب بری ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

سرهنگ حسن پور با اشاره به اینکه وضعیت سرقت ها در سطح استان کرمان تقریبا به سمت کنترل شده، پیش می رود؛ اظهار کرد: طی هفت ماه گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش کشفیات سرقتی داشتیم به گونه ای که کشفیات سرقت منازل یک درصد، اماکن ۱۲ درصد، خودرو ۱۳ درصد، لوازم داخل خودرو ۶۰ درصد، احشام ۱۵ درصد و کیف‌قاپی ۱۲۰ درصد افزایش داریم.

وی گفت: کارگروه پلیس آگاهی و دادسرا استان کرمان تشکیل شده است که دارای ۱۵ عضو ثابت است.

سرهنگ حسن پور عنوان کرد: استفاده از سیستم پایش تصویری در بازار کرمان باعث شده است ۶۰ درصد از انواع جرائم در بازار کرمان کاهش یابد.

وی عنوان کرد: طی هفت ماه اول امسال حدود شش درصد با افزایش سرقت خرد و ۴۰ درصد کاهش وقوع سرقت های خشن و مهم روبرو بوده ایم.

سرهنگ حسن پور در خصوص علت قتل های رخ داده در سال گذشته اظهار کرد: ۳۵ درصد این قتل ها به صورت نزاع، ۲۵ درصد اختلافات خانوادگی،۱۰ درصد بازخواهی، ۱۰ درصد مسائل ضد اخلاقی، دو درصد سرقت، پنج درصد انتقام جویی، هفت درصد قتل غیر عمد و هفت درصد دیگر نامشخص بوده است.

وی با اشاره به موفقیت پیگیری پرونده قتل مادر و دختر در استان کرمان، گفت: طی هفت ماه اول سال جاری شاهد ۱۳ درصد کاهش وقوع قتل و هشت درصد آدم ربایی در استان کرمان بودیم.

رئیس پلیس آگاهی کرمان تصریح کرد: به واسطه فراهم شدن ابزار و پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر جرائم جلب و کلاهبرداری رو به افزایش است به گونه ای که در سطح استان با افزایش هفت درصدی کلاهبرداری و ۶۴ درصدی جلب مواجه بوده ایم.

سرهنگ حسن پور با بیان اینکه باندهای جلب و کلاهبرداری در سطح استان کرمان شناسایی و دستگیر شده است، اظهار کرد: یک باند پدرو پسر از ۱۵ نفر واحد صنفی با کارت جعلی پلیس به بهانه تخفیف مجازات کلاهبرداری می کرد.

وی از دستگیری چند باند کلاهبرداری دیگر خبر داد و گفت: افرادی به نام های محمد اسکناسی و فلیپ که اقدام به جعل تراول چک داشتند دستگیر شدند و اعضای باندی که در محدوده بیمارستان ها اقدام به سرقت وسایل داخل خودرو می کرده اند نیز دستگیر شده اند که تاکنون به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرده و فقط ۲۰ مورد مالباخته ها شناسایی شده اند.

وی با اشاره به اینکه کشف کالای قاچاق در سطح استان کرمان در هفت ماه گذشته ۵۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، گفت: ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه در سال گذشته ۳۱۸ میلیارد ریال بوده که در سال جاری به ۴۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.