تولید صادرات محور در اولویت کار تولیدکنندگان و صنایع قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری ساوه، نیره پیروز بخت در آئین بهره برداری از ساختمان اداره استاندارد شهرستان ساوه اظهارداشت: باشناختی که از تولیدات صنعتی شهرستان ساوه با وجود بهره مندی از بزرگترین شهر صنعتی کشور در این شهرستان دارم، این شهرستان همواره تولید کالای با کیفیت به منظور رقابت بهتر در بازارهای جهانی را اولویت دانسته است.

وی افزود: در دیدارهایی که با برخی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان ساوه داشتم همواره بر ارتقای مولفه های استاندارد تاکید دارند که این نشان از اهتمام جدی صاحبان صنایع به موضوع تولید با کیفیت و نشان استاندارد است.

پیروزبخت با تاکید بر برخورداری ساوه از شهر صنعتی به دلیل تنوع در تولیدات مختلف، تصریح کرد: این شهرستان از ظرفیت بالایی برای تولید با کیفیت و صادرات محور برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی به عنوان استان صنعتی کشور از زیرساخت های لازم برای تقویت تولید باکیفیت بهره مند است، افزود: از آنجا که سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان حاکمیتی و فرابخشی و نظارتی در کشور فعالیت دارد، تلاش برای تولید کالای با کیفیت تحت نظارت سازمان استاندارد می تواند علاوه بر تقویت حضور جمهوری اسلامی ایران در بازارهای جهانی موجب تحقق کامل شعار کشور در زمینه تجارت حلال باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در ادامه با اشاره به احداث ساختمان اداره استاندارد در ساوه گفت: احداث ساختمان اداره استاندارد در شهرستان ساوه با توجه به مزیت های تولیدی و صنعتی در این شهرستان ضروری بود و در دولت یازدهم توانستیم ساختمان این اداره که عملیات اجرایی آن در دولت قبل آغاز و با وقفه مواجه شده بود را با تخصیص اعتبار ویژه تکمیل و افتتاح کنیم.

وی با تاکید بر اینکه آینده نگری برای شهرصنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: گسترش فعالیت های استاندارد در این شهرستان به عنوان زیربنای توسعه پایدار برای حضور و رقابت در بازارهای جهانی ضرورتی دو چندان دارد.