مشکل چندانی از حوزه تولید و صنعت لرستان رفع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاحورزی صبح یکشنبه در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه پیگیر مسائل و مشکلات بخش صنعت و تولید لرستان در همه‌ سطوح هستیم اظهار داشت: علی‌رغم همه‌ مشکلاتی که وجود دارد اتاق لرستان به عنوان پارلمان بخش خصوصی هرگز از وظایف ذاتی‌ خود عدول نکرده و پیگیر مسائل و مشکلات بخش صنعت و تولید استان در هر دو سطح استانی و ملی بوده است.

وی افزود: متاسفانه با وجود تلاش‌های صادقانه‌ای که در حال انجام است، مشکل چندانی از تولید و صنعت استان و به تبع کشور برطرف نشده است و آنچه صورت گرفته باعث حرکت و تغییر چشمگیری نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد تصریح کرد: یکی از تغییرات صورت‌گرفته اعطای تسهیلات بانکی با سهولت بیشتر است که در گذشته امکان‌پذیر نبود.

سلاحورزی به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی لرستان اشاره کرد و بیان داشت: واقعیت این است که روال استمهال بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی دردی از ما دوا نمی‌کند و شایسته است به جای آن با اعلام دو سال تنفس برای این واحدها شرایطی فراهم آوریم که واحدهای یاد شده بتوانند دوباره جان بگیرند و پاسخگوی بدهی‌های خود باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید تحلیل‌های آماری اتاق بازرگانی در خصوص موضوعات گوناگون مرتبط، قابل اتکا و اعتنا باشد، عنوان کرد: انتظار داریم اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی خرم آباد همواره با تحلیل واقعی و منطقی وضعیت، شناخت مناسبی از شرایط داشته باشند تا با پشتوانه‌ آن قادر باشند نیازها و خواسته‌های خود را به صورت تخصصی دنبال کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه‌ صدور کارت بازرگانی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: واقعیت این است که گیر و گرفتاری های موجود از ناحیه‌ اتاق بازرگانی نیست و این امر مصوبه‌ هیئت وزیران است.

وی با اشاره به بحث مفاصا حساب مالیاتی و لحاظ آن در فرایند صدور کارت بازرگانی گفت: در قانون ضمانت کافی برای تضمین وصول مالیات وجود دارد و لحاظ این مسئله در فرایند صدور کارت تاثیر منفی قابل توجهی در فضای کسب و کار و آمارهای بین‌المللی مرتبط با آن دارد که نباید از آن‌ها غافل باشیم.

سلاحورزی همچنین با اشاره به هم به مشکلات معدن‌داران استان عنوان کرد: بخش معدن به اندازه‌ تاثیری که در اقتصاد و اشتغال استان داشته مورد توجه قرار نگرفته و انتظار داریم کمیسیون صنعت و معدن اتاق با رویکردی تازه، مسائل و مشکلات این حیطه را استخراج و به همراه راهکارهای منطقی ارائه کند تا اتاق بازرگانی با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، پیگیر برطرف کردن آن‌ها باشد.