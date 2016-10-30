آغاز جشنواره استانی قصه گویی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کانون پرورش فکری مازندرانظهر یکشنبه در مراسم اغاز جشنواره افزود: کانون مازندران جشنواره استانی قصه گویی با حضور شرکت کنندگان در سالن شهید حدادی اداره کل برگزار می کند و قصه گویان برای حضور در بخش کشوری با هم رقابت می کنند.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه ۱۰۰ اثر قصه در قالب لوح فشرده به دبیرخانه ارسال شده است افزود: شرکت کنندگان بخش های مربیان، اعضای نوجوان ۱۴ تا ۱۷ سال مربیان کانون، اولیای تربیتی و بخش آزاد در این جشنواره حضور یافتند که ۵۰ درصد شرکت کنندگان این دوره در بخش آزاد هستند و البته قصه گویان به نسبت سال گذشته موضوعات بهتری را برای قصه گویی انتخاب کردند.

گرجی اظهار داشت: این اداره کل در جهت پرورش کیفی قصه گویی و آموزش آن به مربیان خود کارگاه های آموزشی قصه گویی را در طول سال برگزار می کند و چندی پیش یک کارگاه دو روزه ویژه مربیان و مسئولان مراکز با حضور مربی قصه گویی کانون در دو حوزه در شهرهای ساری و نوشهر برگزار شد.

در همین حال فرشته شهمیرزادی رابط جشنواره قصه گویی در مازندران از رشد کمی شرکت کنندگان در جشنواره امسال خبر داد و افزود: با توجه به ارتباط گیری با ادارات و سایر دستگاه های فرهنگی و تبلیغ جشنواره، در بخش آزاد با رشد قابل ملاحضه ای از شرکت کنندگان مواجه بودیم.

جشنواره قصه گویی کانون بیشتر با هدف: نقش قصه‌گویی در انتقال مفاهیم درسی به کودکان و نوجوانان، بررسی جایگاه و اهمیت قصه‌گویی برای کودکان و نوجوانان با نیاز ویژه، نقش قصه‌گویی در پرورش سبک زندگی اسلامی‌ ایرانی در کودکان و نوجوانان، جایگاه و اهمیت قصه‌گویی در سنت‌ها و آیین‌های فرهنگی، تاریخی و بومی محلی و چگونگی استفاده از زبان وجودی در قصه‌گویی، برگزار می شود و به عنوان یکی از جشنواره های بزرگ کانون هر ساله در وسعت بین المللی در ایران برگزار می شود.