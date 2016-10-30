۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

آغاز جشنواره استانی قصه گویی در مازندران

ساری- نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی با حضور قصه گویانی از سراسر مازندران در ساری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کانون پرورش فکری مازندرانظهر یکشنبه در مراسم اغاز جشنواره افزود: کانون مازندران جشنواره استانی قصه گویی با حضور شرکت کنندگان در سالن شهید حدادی اداره کل برگزار می کند و قصه گویان برای حضور در بخش کشوری با هم رقابت می کنند.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه ۱۰۰ اثر قصه در قالب لوح فشرده به دبیرخانه ارسال شده است افزود: شرکت کنندگان بخش های مربیان، اعضای نوجوان  ۱۴ تا ۱۷ سال مربیان کانون، اولیای تربیتی و بخش آزاد در این جشنواره حضور یافتند که ۵۰ درصد شرکت کنندگان این دوره در بخش آزاد هستند و البته قصه گویان به نسبت سال گذشته موضوعات بهتری را برای قصه گویی انتخاب کردند.

گرجی اظهار داشت: این اداره کل در جهت پرورش کیفی قصه گویی و آموزش آن به مربیان خود کارگاه های آموزشی قصه گویی را در طول سال برگزار می کند و چندی پیش یک کارگاه دو روزه ویژه مربیان و مسئولان مراکز با حضور مربی قصه گویی کانون  در دو حوزه در شهرهای ساری و نوشهر برگزار شد.

در همین حال فرشته شهمیرزادی رابط جشنواره قصه گویی در مازندران از رشد کمی شرکت کنندگان در جشنواره امسال خبر داد و افزود: با توجه به ارتباط گیری با ادارات و سایر دستگاه های فرهنگی و تبلیغ جشنواره، در بخش آزاد با رشد قابل ملاحضه ای از شرکت کنندگان مواجه بودیم.

جشنواره قصه گویی کانون بیشتر با هدف: نقش قصه‌گویی در انتقال مفاهیم درسی به کودکان و نوجوانان، بررسی جایگاه و اهمیت قصه‌گویی برای کودکان و نوجوانان با نیاز ویژه، نقش قصه‌گویی در پرورش سبک زندگی اسلامی‌ ایرانی در کودکان و نوجوانان، جایگاه و اهمیت قصه‌گویی در سنت‌ها و آیین‌های فرهنگی، تاریخی و بومی محلی و چگونگی استفاده از زبان وجودی در قصه‌گویی، برگزار می شود و به عنوان یکی از جشنواره های بزرگ کانون  هر ساله در وسعت بین المللی در ایران برگزار می شود.

