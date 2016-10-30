شهرهای کوچک و محروم بیشترین مشارکت را در سرشماری اینترنتی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دوایی امروز یکشنبه در جمع اعضای شورای ICT استان کرمانشاه اظهار داشت: باید ریشه مشکلات در حوزه نرم افزار و IT را شناسایی و برای رفع آن اقدام کرد.
دوایی گفت: یکی از مسئولان نظارتی در کشور نقلمیکرد که بشدت در داخل صحیح و خطا داریم و هرچه مصوب میکنیم زیر آن مینویسیم؛ با رعایت سایر مقررات؛ و موید این نکته است که مقرراتی بر سایر مقررات اضافه کردیم و برون رفت از این وضعیت به راحتی نیست.
وی با اشاره به اینکه فضای کشور همچون مسابقه دو است، تصریح کرد: زمانی در کاری برنده مشخص میشود که فضای رقابت باقی بماند و ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی کردیم فضای رقابت در گرفتن اعتبارات و پول از دولت را حذف کنیم.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مراکز رشد و پارکها و شتاب دهندهها در اولویت اعتبارات هستند، افزود: ۴۷۰ افریکیشن که داوری شدند در اختیار ما قرار دارد.
وی بیان کرد: به شرکتها و نهادهای مرتبط با این حوزه اعلام شده و خیال همه را راحت کردیم که اعتبار نیست و سعی کردیم استرس بخش خصوصی را از بین ببریم در غیراین صورت همه در گرفتن اعتبارات و پول از وزارتخانه رقابت خواهند کرد.
دوایی با اشاره به اینکه وامهای بانکی با شرایط موجود فضایی برای کارآفرینی نمیگذارد، گفت: مهمترین مسئله در هر بیزینس و تحول نهایی در حوزه ICT مشتری است به عنوان مثال زیرساختهای ارتباطی است که برای تلگرام در اقصا نقاط مشتری پیدا کرده است.
وی بیان کرد: وجود زیرساختهای لازم سبب شد ما در سرشماری اینترنی بیشترین مشارکت را از شهرهای کوچک و استانهای محروم داشته باشیم و رتبه تهران در بحث سرشماری اینترنی از همه پایینتر بود.
نظر شما