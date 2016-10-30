حرکت قضات همانند حرکت بر لبه پرتگاه است/مامور معذور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شکرالله بهرامی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد با اشاره به اینکه همه مردم توجه ویژه ای به حرکات و رفتار و اقدامات قضات دارند، اظهار داشت: حرکت قضات همانند حرکت بر لبه پرتگاه است.

وی با حساس خواندن نقش و مسئولیت قضات بیان کرد: افرادی که مسئولیت ویژه در نظام دارند یا شغل آنها از حساسیت ویژه ای برخوردار است و با حق و حقوق مردم و سر کار دارند باید مراقبت کنند تا از خط و مدار تقوا خارج نشوند.

بهرامی بر لزوم مراقبت قضات از نفس خود تاکید کرد و افزود: کوچکترین اشتباه یک قاضی او را به پرتگاه جهنم سقوط خواهد داد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نکته‌ای که مدام از برخی ماموران اجرای قانون شنیده می‌شود، مبنی بر اینکه «ماموریم و معذور»، عنوان کرد: مامور، معذور نیست بلکه وظایفی که بر عهده او گذاشته را به عنوان یک تکلیف انجام داده و عملی می‌کند.

بهرامی ادامه داد: به طور قطع باید حرکت بر مدار حکمت را مدنظر خود قرار دهیم زیرا حرکت بر مدار حکمت، خیر دنیا و آخرت را به دنبال دارد.

به گزارش مهر، در این مراسم از تلاش‌های مهدی تشکری تقدیر و یوسف مسیبی به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان یزد معرفی شد.