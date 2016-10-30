مجمع عمومی جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی برگزار شد

سید محسن بنی‌هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مجمع عمومی جبهه پیروان خط امام و رهبری در خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: این مجمع روز گذشته مصادف با هشتم آبان ماه جاری با حضور دو سوم اعضا در دفتر این جبهه برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مجمع عمومی طبق اساسنامه باید هر سال تشکیل شود، افزود: در جبهه پیروان خط امام و رهبری، مجمع عمومی عالی‌ترین رکن تصمیم گیری است.

رئیس جبهه پیروان خط امام رهبری خراسان رضوی مهمترین وظایف مجمع عمومی، تعیین خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌های کلان، بررسی و تصویب بودجه و تراز مالی و بررسی و تصویب اصلاحات اساسنامه اعلام کرد و ادامه داد: در مجمع جاری اصلاحات پیشنهادی اساسنامه توسط اعضا مطرح و با تغییراتی به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: این اساسنامه از سال ۱۳۸۷ تغییر پیدا نکرده بود و با توجه به شرایط جدید در عرصه سیاسی و همچنین آرایش تشکل‌ها و احزاب سیاسی و در جهت حضور فعالانه این جبهه در انتخابات آینده مورد بررسی و تغییر قرار گرفته است.

بنی‌هاشمی اضافه کرد: بر اساس مفاد اساسنامه جدید امکان حضور تعداد بیشتری از تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی همسو در جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی فراهم شده است.