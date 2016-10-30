به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا محرابی از فرماندهان پیشکسوت دوران دفاع مقدس در جمع وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی ایران اسلامی در توسعه دیپلماسی نظامی، ارتقای بازدارندگی و کاهش تهدیدات منطقه ای نقشی مهم و اثرگذار به عهده دارند.

محرابی در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی ماموریت های دفاتر وابستگی نظامی و نمایندگی های دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف جهان افزود: با توجه به افزایش قدرت دفاعی کشورمان امروز به حمدالله دیپلماسی نظامی ایران اسلامی در کنار دیپلماسی سیاسی موفقیت های ارزشمندی بدست آورده و در جایگاه ممتازی قرار دارد.

وی همچنین با تاکید بر تدابیر نورانی و توصیه های فرماندهی معظم کل قوا به وابستگان نظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله داشتن تحرک کاری و اخلاق و منش اسلامی، گفت: این توصیه های ارزشمند باید سرلوحه کلیه ماموریت‌های محوله به وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به میزبانی ارتش با اهدافی از جمله ایجاد درک مشترک نسبت به تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و سلسله مراتب فرماندهی، توسعه بینش نسبت به تحولات راهبردی اخیر در منطقه و جهان، آگاهی از آخرین مواضع رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه های نظامی، دفاعی و دیپلماسی و ایجاد هم افزایی بیشتر بین وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی کشورمان به مدت سه روز و با حضور و سخنرانی شخصیت های عالی رتبه کشوری و لشکری در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در حال برگزاری است.