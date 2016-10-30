علی اصغر همت در گفتگو با خبرنگار مهر، به میزان سهمیه برنج و شکر برای هیئت‌های مذهبی قم اشاره کرد و گفت: سهمیه اختصاص یافته به استان قم برای برنج ۶۰۰ تن و برای شکر ۱۰۰ تن بوده است.

وی با بیان اینکه این مقدار از ابتدای ماه محرم بین هیئت‌های مذهبی توزیع شده است، ادامه داد: توزیع این کالاها تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو برنج از نوع اروگوئه سه هزار تومان است، بیان کرد: تاکنون ۴۰۰ تن از برنج بین هیئت‌های مذهبی توزیع شده است.

همت همچنین استقبال از سهمیه برنج را به دلیل اینکه قیمت این محصول در بازار با نوسان زیادی مواجه شده است خوب توصیف کرد.

وی بیان کرد: قیمت هر کیلو شکر ۲ هزار و ۶۵۰ تومان است که تاکنون نزدیک به ۸۰ تن آن بین هیئت‌ها توزیع شد و ما بقی نیز تا پایان ماه صفر توزیع می‌شود.

همت در ادامه درباره نحوه توزیع کالاها بین هیئت‌های مذهبی گفت: متولیان هیئت‌های عزاداری، تکایا و مساجد بر اساس سهمیه سال گذشته می‌توانند به فروشگاه توزیع کننده مراجعه و سهمیه خود را دریافت کنند.