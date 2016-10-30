به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ محمد صادق مظفری در این باره اظهار کرد: به منظور حفظ و صیانت از درختان شهری واقع در مسیر اجرای پروژه های شهری و پس از بررسی و انجام کار کارشناسی، مرحله انتقال درختان موجود از مسیر اجرای پروژه ها آغاز شده است.

سرپرست سازمان فضای سبز شهرداری قزوین ادامه داد: در اجرای پروژه های جدید شهری، درختان واقع در مسیر اجرای پروژه های شهری پس از بررسی دقیق وکارشناسی، توسط یک تیم مجرب و کارشناس جابجا و در بسترهای مناسب کاشت می شوند.

وی اجرای موفقیت آمیز این پروژه در برنامه های قبلی را از افتخارات شهرداری قزوین برشمرد و اضافه کرد: در اجرای این پروژه پس از هرس تاج درخت نسبت به گودبرداری اطراف تنه درخت اقدام و پس از گونی پیچ کردن توده ریشه و رعایت همه نکات ایمنی و فنی، درختان جابجا می شوند.

در اجرای این عملیات، انتقال تعداد ۱۳۴ اصله درخت در برنامه کاری قرار دارد.