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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

سرپرست سازمان فضای سبز شهرداری قزوین:

درختان حاشیه بلوار جمهوری اسلامی به مکان‌های مناسب منتقل می‌شوند

درختان حاشیه بلوار جمهوری اسلامی به مکان‌های مناسب منتقل می‌شوند

قزوین- سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: درختان واقع در مسیر اجرای تقاطع غیر همسطح امام رضا(ع) در بلوار جمهوری اسلامی به مکان های مناسب منتقل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین؛  محمد صادق مظفری در این باره اظهار کرد: به منظور حفظ و صیانت از درختان شهری واقع در مسیر اجرای پروژه های شهری و پس از بررسی و انجام کار کارشناسی، مرحله انتقال درختان موجود از مسیر اجرای پروژه ها آغاز شده است.

سرپرست سازمان فضای سبز شهرداری قزوین ادامه داد: در اجرای پروژه های جدید شهری، درختان واقع در مسیر اجرای پروژه های شهری پس از بررسی دقیق وکارشناسی، توسط یک تیم مجرب و کارشناس جابجا و در بسترهای مناسب کاشت می شوند.  

وی اجرای موفقیت آمیز این پروژه در برنامه های قبلی را از افتخارات شهرداری قزوین برشمرد و اضافه کرد: در اجرای این پروژه پس از هرس تاج درخت نسبت به گودبرداری اطراف تنه درخت اقدام و پس از گونی پیچ کردن توده ریشه و رعایت همه نکات ایمنی و فنی، درختان جابجا می شوند.

در اجرای این عملیات، انتقال تعداد ۱۳۴ اصله درخت در برنامه کاری قرار دارد.

کد مطلب 3810060

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