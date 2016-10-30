اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان برای استقبال از سفر هیئت دولت به البرز

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر کرج صبح یکشنبه با بررسی چند لایحه آغاز شد، یکی از لوایحی که توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت مربوط به جذب نیروی پیمانکاری برای سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج بود که این لایحه توسط فرمانداری کرج مورد اعتراض قرار گرفته بود.

رضا شریفی در خصوص این لایحه و با اشاره به اینکه گروهی از نیروهای سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج بازخرید یا بازنشسته شده اند، اظهار کرد: ما نیازمند جذب نیرو هستیم که کسر بودجه و اعتبارات سازمانی در این خصوص لحاظ شده است اگر این مهم برای فرمانداری کرج تشریح شود، دیگر جای برای اعتراض نمی ماند.

عضو شورای شهر کرج در ادامه گفت: ماشین آلات سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج به دلیل کمبود نیرو بدون استفاده مانده است برای راه اندازی و استفاده از تجهیزات راهی جز جذب نیرو نداریم.

جشنواره ورزشی محلات دستخوش مسائل حاشیه‌ای

شریفی اضافه کرد: یا باید اعتراض فرمانداری کرج در خصوص این لایحه را پذیرفت یا این مهم باید از طریق شورای حل اختلاف رسیدگی شود، اگر ردیف بودجه برای این مهم افزایش یابد مشکل حل می شود.

در ادامه این جلسه محمد صادق باغستانی در خصوص ورزش محلات در سطح شهرستان کرج، گفت: سال نخست که جشنواره ورزشی محلات برگزار شد سه هزار نفر مشارکت کردند این در حالی است که میزان مشارکت مردم در سومین مرحله از این جشنواره به ۲۰ هزار نفر رسید.

عضو شورای شهر کرج به کمبود بودجه برای برگزاری این جشنواره و تامین جوایز آن، گفت: برگزاری این جشنواره نیازمند فراهم شدن زیرساخت ها است و این مهم جزو وظایف شهرداری است که نباید دستخوش مسائل حاشیه ای شود.

باغستانی تاکید کرد: باید به باور ورزشکاران محلی احترام گذاشت چرا که از این جشنواره استقبال خوبی شده است باید همه تلاش ها در راستای ایجاد و جلب اعتماد باشد، این در حالی است که پس از ارائه توضیحات عضو شورای شهر کرج لایحه اختصاصی برای تامین بودجه جشنواره ورزشی محلات رای نیاورد.

صرف نیم میلیارد بودجه شورا برای سفر هیئت دولت

لایحه دیگری که در جلسه علنی شورای شهر کرج مورد بررسی و بحث قرار گرفت، اختصاص اعتبار برای تامین مخارج سفر هیئت دولت به استان البرز بود که قرار است نیمه دوم آبان‌ماه انجام شود.

طبق بررسی های انجام شده از سوی اعضای شورای شهر به شهرداری کرج اجازه داده شد تا سقف ۵ میلیارد ریال برای پشتیبانی از سفر هیئت دولت به استان هزینه کند.

این لایحه دو فوریتی با توجه به اهمیت سفر هیئت دولت به استان و ضرورت استقبال از کابینه دولت یازدهم به تصویب رسید.

علی ترکاشوند، شهردار کرج در این خصوص گفت: این سفر برای استان خیر و برکت به همراه دارد به همین منظور شهرداری این مهم را پشتیبانی می کند.

بودجه ۲۱۰ میلیارد ریالی برای ساخت سه مصلی

اما لایحه بعدی که در صحن علنی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت مربوط به ساخت مصلاهای مهرشهر، فردیس و کرج بود، در این لایحه اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال اختصاص یافته بود، داوود وحیدی عضو شورای شهر کرج در این خصوص، گفت: مصلاها نماد فرهنگی، سیاسی و دینی در هر شهر است، باید در این امر مهم مساعدت لازم انجام شود.

پس از بررسی های نهایی این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

روح الله کیان دیگر عضو شورای شهر کرج نیز در خصوص مجتمع قرآنی که در خیابان فروردین حصارک قرار دارد و نیاز به کمک و مساعدت شورا است، گفت: در این مجتمع قرآنی که ۷۰ درصد آن با مشارکت مردم ساخته شده، سه هزار نفر در حال آموزش قرآن هستند.