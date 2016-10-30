واگذاری زمین و مسکن به بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران یکی از کارمندان اداره راه و شهرسازی است. ناظم الشریعه که روز گذشته برای جلسه با مسئولان کمیته فوتسال به تهران آمده بود، نشستی را هم با محسن نریمان معاون وزیر راه و رئیس هیات مدیره شهرهای جدید برگزار کرد؛ نشستی که به قول معاون وزیر برای واگذاری زمین و مسکن به اعضای تیم ملی فوتسال به خاطر کسب عنوان سومی در جام جهانی کلمبیا ختم شده است.

ناظم الشریعه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: جلسه خوبی با آقای نریمان داشتیم. ایشان که اطلاعات فوتبالی و فوتسالی خوبی هم دارد، از کمک به بازیکنان تیم ملی استقبال کرد. قرار شد تا ایشان مصوبه‌ای از وزارت راه و شهرسازی در همین ارتباط بگیرد و مسکن یا زمین را به عنوان پاداش در اختیار اعضای تیم ملی قرار بدهند.

سرمربی تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتسال از استان‌های مختلف هستند و این تصمیم آقای نریمان در واگذاری زمین یا مسکن در شهرهای جدید می‌تواند کمک شایان توجهی باشد.