  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

واگذاری زمین و مسکن به بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران

واگذاری زمین و مسکن به بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران

بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتسال ایران در صورت تصویب طرح وزارت راه و شهرسازی، از این وزارتخانه زمین و مسکن دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران یکی از کارمندان اداره راه و شهرسازی است. ناظم الشریعه که روز گذشته برای جلسه با مسئولان کمیته فوتسال به تهران آمده بود، نشستی را هم با محسن نریمان معاون وزیر راه و رئیس هیات مدیره شهرهای جدید برگزار کرد؛ نشستی که به قول معاون وزیر برای واگذاری زمین و مسکن به اعضای تیم ملی فوتسال به خاطر کسب عنوان سومی در جام جهانی کلمبیا ختم شده است.

ناظم الشریعه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: جلسه خوبی با آقای نریمان داشتیم. ایشان که اطلاعات فوتبالی و فوتسالی خوبی هم دارد، از کمک به بازیکنان تیم ملی استقبال کرد. قرار شد تا ایشان مصوبه‌ای از وزارت راه و شهرسازی در همین ارتباط بگیرد و مسکن یا زمین را به عنوان پاداش در اختیار اعضای تیم ملی قرار بدهند.

سرمربی تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتسال از استان‌های مختلف هستند و این تصمیم آقای نریمان در واگذاری زمین یا مسکن در شهرهای جدید می‌تواند کمک شایان توجهی باشد.

کد مطلب 3810065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها