منصوریان هنوز عصبانی است/ تغییر در ترکیب استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، عصبانیت علیرضا منصوریان در رختکن ورزشگاه غدیر پس از دیدار استقلال با فولاد خوزستان از چه کسانی بود و چرا؟ این پرسشی است که خود منصوریان باید به آن پاسخ جدی بدهد اما به هر حال آنها که دم در رختکن بودند شنیدند که این سرمربی فریاد زنان از بازیکنانش انتقاد می کرد.

شنیدیم عصبانیت منصوریان از برخی بازیکنان تغییراتی را در پی خواهد داشت. سرمربی استقلال برنامه هایش را برای تغییر برخی نفرات برای بازی با مس شروع کرده و اولین تغییرش فرشید اسماعیلی است که منصوریان این روزها از او راضی نیست. البته در بازی با فولاد دو یا سه نفر دیگر بودند که مورد عتاب منصوریان قرار گرفتند و این مربی تاکید داشت که آنها برای دل خودشان بازی می کنند که شاید تغییرات برای بازی با مس شامل حال آنها هم بشود.