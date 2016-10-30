اصلاح طلبی افتخار من است/ فتنه را ابتدا باید تعریف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز در حاشیه دیدار پیش از ظهر خود با دانشجویان دامغانی و در پرسش یکی از دانشجویان که آیا موافق حضور افراد دخیل در فتنه۸۸ در دانشگاه ها برای سخنرانی های انتخاباتی است یا خیر، ابراز داشت: هرکس که جرمش بر طبق قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محرز شده، نباید در دانشگاه ها و مجامع علمی راه پیدا کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه درباره فتنه ابتدا باید فتنه را تعریف کرد، افزود: باید دانست که فتنه پس از انتخابات شکل گرفت و پیش از آن همه نامزدهای انتخاباتی مورد تائید شورای نگهبان قانون اساسی نظام بودند لذا مشمول «عندالله ماجور» هستند پس باید در برخورد با پدیده هایی مانند فتنه به این نکات توجه داشته باشیم.

فتنه را باید ابتدا تعریف کرد

استاندار سمنان آزادی بیان را اصل زندگی دانشجویی دانست و بیان داشت: من نیز معتقدم کسی که جرمش محرز است نباید وارد مجتمع شود لذا نباید دامنه را وسیع کرد چرا که وسیع کردن دامنه با تفکرات امت خمینی(ره) و اسلام منطبق نیست.

خباز بیان داشت: از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که برخورد با گروه‌های رقیب چه در بحث انتخابات و چه مسائل دیگر باید با احترام و سعه صدر باشد و شما دانشجویان باید بدانید که تشکل های صنفی و انجمن های دانشجویی مجاز به بیان دیدگاه های خود هستند و هر نظر برای گروه های دیگر باید محترم باشد.

وی همچنین افزود: امروز باید بپذیریم که در هر لباس و منسبی خدمتگزار مردم هستیم لذا باید به سیاست‌های دولت حاکم پایبند باشیم من نیز در اداره استانداری سمنان علی رغم اصلاح طلبی از تمام جریانات سیاسی و اجتماعی بهره برده ام و توقع دارم این امر در جامعه بسط پیدا کند.

اعتدال در دانشگاه دامغان وجود ندارد

نماینده شورای صنفی دانشجویان دانشگاه دامغان نیز در این دیدار با بیان اینکه اعتدال در این دانشگاه وجود ندارد، گفت: دانشجو در دانشگاه دامغان هویت خود را از دست داده و فشارهایی از بیرون و از نهادهای حاکمیتی بر این قشر به وضوح دیده می شود لذا اینجا بویی از حق و حقیقت وجود ندارد و باید درباره آن تاسف خورد.

یزدان فلاح افزود: مسئولان به سوالات دانشجویان نیز پاسخ نمی دهند و برای مثال هیچگاه نمی گویند با کدام اعتبار می خواهند رشته تربیت بدنی را در این دانشگاه فعال سازند در حالی که هنوز دانشجویان دامغانی پسر از داشتن خوابگاه محروم هستند.

وی همچنین با انتقاد از سطح علمی و آموزشی دانشگاه دامغان، ابراز داشت: تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه دیپلمه هستند و این دردی است که در دانشگاه وجود دارد.

شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه‌های دامغان تقویت شوند

نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان نیز در این نشست بر ضرورت تقویت شرکت های دانش بنیان در دانشگاه های دامغان تاکید کرد و گفت: حضور این شرکت ها به ارتقای سطح علمی دانشجویان منجر می شود لذا از مسئولان می خواهیم به این امر عنایت داشته باشند.

مصطفی خادمیان بیان داشت: عده ای از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دامغان در خوابگاه حضور دارند که این خوابگاه ها خوشبختانه به سیستم آب تصفیه دسترسی دارند اما دانشجویانی که در منازل مسکونی استیجاری سکنی دارند متاسفانه از نعمت آب شرب بهداشتی و سالم محروم هستند که در این باره نیز از مسئولان می خواهیم تا دانشجویان را یاری رسانند.

در ادامه این نشست تلکو نماینده فرهنگی و ایوب نژاد نماینده هیئت علمی دانشگاه دامغان نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.