سرمربي تيم فوتبال صنعت مس درگفتگو با خبرنگار مهر با بيان مطلب فوق اظهارداشت: بين دو نيمه به بازيكنان گوشزد كردم كه اگرحمله نكنند بازي را واگذار مي كنيم.

وي با اظهاررضايت از تلاش بازيكنان صنعت مس كرمان گفت: با اين حال بازيكنان ما درنيمه نخست بازي، اعتماد به نفس براي حملات بيشتر نداشتند. بين دو نيمه با بازيكنان صحبت كرديم و آنها نيمه دوم ابتكارعمل بيشتري پيدا كردند .

دست نشان اظهارداشت: آنچه كه مهم است صنعت مس كرمان دو هفته پياپي دربرابر قهرمان و نايب قهرمان فصل گذشته ليگ ازنظرفني بازي برتري به نمايش گذاشت.

وي افزود: ما در زمينه هماهنگي ضربات نهايي مشكل داشتيم و درتمرينات آتي به بازيكنان القا مي كنيم كه آنها مي‌توانند از نظر تاكتيكي و تكنيكي بسيارتوانمند باشند.

وي افزود: شكست مقابل استقلال تهران خللي به روند بازيهاي صنعت مس وارد نمي كند چرا كه ما هنوز بازيهاي زيادي را پيش رو داريم.