  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۰۹

سرمربي تيم فوتبال مس كرمان در گفتگو با مهر:

مقابل قهرمان و نايب قهرمان ليگ خوب ظاهر شديم/ مي‌توانستيم استقلال را شكست بدهيم

مقابل قهرمان و نايب قهرمان ليگ خوب ظاهر شديم/ مي‌توانستيم استقلال را شكست بدهيم

نادر دست نشان با بيان اينكه از عملكرد تيمش راضي است گفت: ما در دو هفته اول ليگ برتر برابر قهرمان و نايب قهرمان ليگ به ميدان رفتيم و فوتبال قابل قبولي را به نمايش گذاشتيم.

سرمربي تيم فوتبال صنعت مس درگفتگو با خبرنگار مهر با بيان مطلب فوق اظهارداشت: بين دو نيمه به بازيكنان گوشزد كردم كه اگرحمله نكنند بازي را واگذار مي كنيم.

وي با اظهاررضايت از تلاش بازيكنان صنعت مس كرمان گفت: با اين حال بازيكنان ما درنيمه نخست بازي، اعتماد به نفس براي حملات بيشتر نداشتند. بين دو نيمه با بازيكنان صحبت كرديم و آنها نيمه دوم ابتكارعمل بيشتري پيدا كردند .

دست نشان اظهارداشت: آنچه كه مهم است صنعت مس كرمان دو هفته پياپي دربرابر قهرمان و نايب قهرمان فصل گذشته ليگ ازنظرفني بازي برتري به نمايش گذاشت.

وي افزود: ما در زمينه هماهنگي ضربات نهايي مشكل داشتيم و درتمرينات آتي به بازيكنان القا مي كنيم كه آنها مي‌توانند از نظر تاكتيكي و تكنيكي بسيارتوانمند باشند.

وي افزود: شكست مقابل استقلال تهران خللي به روند بازيهاي صنعت مس وارد نمي كند چرا كه ما هنوز بازيهاي زيادي را پيش رو داريم.

نادردست نشان درپايان گفت: محسن قهرماني از داوران خوب ايران است اما برخي بازيكنان و تماشاگران عقيده داشتند خطاي بازيكن صنعت مس پنالتي نبود.

کد خبر 381007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها