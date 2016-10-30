مستند «پل» با موضوع نماز و کاهش آسیب های اجتماعی ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود دریس مدیر روابط عمومی و امور استان ها ستاد اقامه نماز کشورراز برنامه ریزی های گسترده کمیته های شش گانه و هماهنگی های لازم جهت برگزاری هر چه با شکوه تر بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز در آذرماه سال جاری در استان البرز و اقدامات صورت گرفته اینطور گفت: به لطف خدا و اهتمام ویژه ی دست اندرکاران برگزاری اجلاس همچنین میزبانی بسیار شایسته ی مردم شهید پرور و ولایتمدار استان البرز از بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز، برنامه های متنوعی در بخش های گوناگون تدارک دیده شده که برخی از اقدامات موثر تا زمان برگزاری اجلاس در هجدهم آذر ماه و برخی تا پایان سال برنامه ریزی شده است.

وی موضوع اجلاس سراسری نماز را نماز و کاهش آسیب های اجتماعی بر شمردند و به همین منظور تاکید کردند که سعی شده است تمام سیاست گزاریها و تصمیم سازی ها در راستای تحقق موضوع و عنوان اجلاس صورت گیرد.

دریس به تاکید صریح مقام معظم رهبری در اجلاس بیست و چهارم که فرمودند: (همه بدانند یکی از موثرترین راه های کاستن آسیب های اجتماعی ترویج نماز است) اشاره داشتند و افزودند: ما هم برای تبیین دقیق و عالمانه این موضوع تولید محصولات فرهنگی هنری، ادبی و ... با همین عنوان را در دستور کار خود قرار داده ایم.

دریس در ادامه : ساخت مستندی با عنوان «پل» در این رابطه را از جمله اقدامات موثر برشمرد و گفت: بایستی با ساخت یک مستند واقعی از اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب و با کسانی که به واسطه ی تاثیر نماز از آسیب ها رهایی یافته اند پرداخت و آثار واقعی نماز بر سلامت فرد و اجتماع را با نگاهی عالمانه و واقع بینانه به تصویر کشید.

وی به پیشرفت ۸۰ درصدی مستند «پل» هم اشاره داشتند و اظهار امیدواری کردند که هم زمان با بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز این مستند از شبکه های ملی پخش و مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیته علمی اجلاس سراسری نماز در ادامه اظهار داشت: تهیه این مستند محمد احمدی می باشد که با همکاری صمیمانه خانه بهاران شهرداری تهران و زندان استان البرز در حال تدوین کار می باشد.

وی در پایان از بخش های ویژه و جدید بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز خبر داد و تجلیل از فعالان فضای مجازی و شبکه اجتماعی با موضوع نماز و همچنین شناسایی و تجلیل از شهدایی که در مورد نماز فعالیت شاخص داشته اند و معرفی آنان به جامعه به عنوان الگوهای نمازی خبر داد.