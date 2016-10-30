۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

با هدف هم افزایی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛

تفاهم نامه همکاری بهزیستی با آموزش وپرورش استان کرمانشاه منعقد شد

کرمانشاه- به منظورهم افزایی ظرفیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی مداخله مؤثر دررفتار های پرخطر تهدیدکننده دانش آموزان تفاهم نامه همکاری بهزیستی با آموزش وپرورش استان کرمانشاه منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری مشترک آموزش و پرورش و اداره کل بهزیستی در چارچوب سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان و به منظور همکاری و هم افزایی ظرفیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مداخله به موقع و مؤثر در رفتار های پرخطر تهدیدکننده دانش آموزان امروز یکشنبه منعقد شد.

این تفاهم نامه همچنین با هدف آموزش توانمندسازی دانش آموزان، والدین و مدارس و توسعه کیفیت مداخلات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر به امضا رسید.

دکتر امید قادری مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در این مراسم گفت: دولت تدبیر و امید در حوزه آسیب های اجتماعی و رفاه اجتماعی سیاست منسجمی را دنبال می کند.

وی به ورود جدی دولت یازدهم در زمینه مسائل اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: خروجی اقدامات غیرکارشناسانه ناهنجاری های اقتصادی و فرهنگی را ایجاد می کند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه کارشناسان بهزیستی در سه بخش به انجام مداخلات لازم می پردازند، افزود: یک بخش مربوط به پیشگیری از طریق ارائه آموزش ها و مداخلات تخصصی است و از طرفی دیگر در زمان وقوع آسیب اجتماعی نیز مداخلات به موقعی انجام می پذیرد.

دکتر قادری اضافه کرد: متناسب با آسیب های اجتماعی رخ داده نیز حمایت های مالی، مشاوره ای و مددکاری لازم نیز از سوی کارشناسان بهزیستی صورت می گیرد.

این مقام مسئول بیکاری، طلاق و اعتیاد را از مهمترین آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: متاسفانه آمار کودکان کار رشد داشته و امیدواریم با راهکارهای تعریف شده ای میزان آسیب های اجتماعی کاهش یابد.

سلیمان محبی مدیرکل آموزش پرورش استان کرمانشاه نیز در این مراسم با تاکید بر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بر انجام آموزش های عملی تأکید کرد.

وی ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مثمرثمر باشیم و با آسیب های نوپدید با ارائه راهکارهای جدید مقابله کرده، چراکه بسیاری از آسیب های اجتماعی در دنیا به رفتار تبدیل می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، بهترین راه مبارزه با آسیب های اجتماعی را آموزش، شناخت و آگاهی عنوان کرد و افزود:کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.

