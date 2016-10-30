تفاهم نامه همکاری بهزیستی با آموزش وپرورش استان کرمانشاه منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری مشترک آموزش و پرورش و اداره کل بهزیستی در چارچوب سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان و به منظور همکاری و هم افزایی ظرفیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مداخله به موقع و مؤثر در رفتار های پرخطر تهدیدکننده دانش آموزان امروز یکشنبه منعقد شد.

این تفاهم نامه همچنین با هدف آموزش توانمندسازی دانش آموزان، والدین و مدارس و توسعه کیفیت مداخلات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر به امضا رسید.

دکتر امید قادری مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در این مراسم گفت: دولت تدبیر و امید در حوزه آسیب های اجتماعی و رفاه اجتماعی سیاست منسجمی را دنبال می کند.

وی به ورود جدی دولت یازدهم در زمینه مسائل اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: خروجی اقدامات غیرکارشناسانه ناهنجاری های اقتصادی و فرهنگی را ایجاد می کند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه کارشناسان بهزیستی در سه بخش به انجام مداخلات لازم می پردازند، افزود: یک بخش مربوط به پیشگیری از طریق ارائه آموزش ها و مداخلات تخصصی است و از طرفی دیگر در زمان وقوع آسیب اجتماعی نیز مداخلات به موقعی انجام می پذیرد.

دکتر قادری اضافه کرد: متناسب با آسیب های اجتماعی رخ داده نیز حمایت های مالی، مشاوره ای و مددکاری لازم نیز از سوی کارشناسان بهزیستی صورت می گیرد.

این مقام مسئول بیکاری، طلاق و اعتیاد را از مهمترین آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: متاسفانه آمار کودکان کار رشد داشته و امیدواریم با راهکارهای تعریف شده ای میزان آسیب های اجتماعی کاهش یابد.

سلیمان محبی مدیرکل آموزش پرورش استان کرمانشاه نیز در این مراسم با تاکید بر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بر انجام آموزش های عملی تأکید کرد.

وی ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مثمرثمر باشیم و با آسیب های نوپدید با ارائه راهکارهای جدید مقابله کرده، چراکه بسیاری از آسیب های اجتماعی در دنیا به رفتار تبدیل می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، بهترین راه مبارزه با آسیب های اجتماعی را آموزش، شناخت و آگاهی عنوان کرد و افزود:کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.