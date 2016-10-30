به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در جمع مدیران عامل شرکتهای بیمه با اشاره به رشد سریع خسارت بیمههای تکمیلی درمان و فاصله گرفتن هزینه پوششهای درمانی از حق بیمههای آن، خواستار توجه جدی شرکتها به این بخش مهم از پرتفوی صنعت بیمه و کنترل آن شد.
رئیسکل بیمه مرکزی، نرخشکنی برای جذب پرتفوی درمان را پاشنه آشیل جدی صنعت بیمه دانست و از مدیران عامل شرکتهای بیمه خواست در این خصوص با تدبیر بیشتری عمل کنند.
وی ضمن تاکید بر کنترل مداوم توانگری مالی شرکتهای بیمه و پیگیری افزایش توان مالی این صنعت برای افزایش ظرفیت قبول و نگهداری ریسک تصریح کرد: به زودی آئیننامه حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه در دستور کار شورای عالی بیمه قرار میگیرد.
همتی با اشاره به اینکه فروش بیمهنامه با نرخ غیرفنی و کمتر از قیمت تمامشده و فنی، هنر نیست؛ تاکید کرد: شرکتهای بیمه نباید برای ورشکستگی با یکدیگر رقابت کنند؛ لذا به خاطر حمایت از حقوق بیمهگذاران در جایی که احساس کنیم توان مالی یک شرکت بیمه برای ایفای تعهدات در حال تحلیل است؛ حتما ورود کرده و محدودیتهایی بر آنها اعمال خواهیم کرد.
رئیسکل بیمه مرکزی افزود: البته بیمه مرکزی در جهت منافع بیمهگذاران از رقابت سالم و سازنده شرکتهای بیمهای استقبال میکند که بر این اساس از شرکتها درخواست میشود با پرداخت به موقع و سریع خسارت به مردم، به توسعه بیمه در کشور کمک نمایند.
