۲۰۰۰ جلد نشریات نظام نوین ترویج کشاورزی در قزوین توزیع شد

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با هدف انتقال سریع و فراگیر یافته های تحقیقاتی به بهره برداران و تولید کنندگان، ارتقاءسطح دانش و مهارت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی اجرا شده است.

وی افزود: این مدیریت در همین راستا ۷۴ عنوان نشریه ترویجی به تعداد ۲۰۰۰ نسخه و ۱۰ عنوان بروشور ترویجی به تعداد ۳۰۰ نسخه در زمینه های مختلف زراعی، باغی و دامی در سطح شهرستانها و ۲۷مراکز خدمات تابعه استان توزیع کرده است.

خمسه تصریح کرد: بمنظور اجرای طرح نظام نوین ترویج رونمایی از ۱۰۰ عنوان کتاب، نشریه، بروشور و پوستر توسط دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شهریور ماه سالجاری نیز انجام شده است.

به گفته وی؛ در بخش رسانه های تصویری نیز ۱۵ عنوان فیلم آموزشی– ترویجی در قالب لوح فشرده برای مراکز خدمات جهاد کشاورزی تابعه استان تکثیر وتوزیع شده است.

خمسه گفت: همه انتشارات مذکور در «سامانه تالار ترویج دانش وفنون کشاورزی» بارگذاری شده و متقاضیان و مراجعه کنندگان می توانند در تمامی نقاط کشور به آدرس www.agrilib.ir به صورت رایگان نشریات مذکور را ازطریق آدرس اینترنتی دانلود کنند.