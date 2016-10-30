۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴

آلمان پناهجویان افغانستانی رادر قالب گروههای ۵۰ نفری اخراج می‌کند

سفیر افغانستان در برلین اعلام کرد که آلمان پناهجویان افغانستانی که درخواست اقامت آنها پذیرفته نشده است را هر هفته در قالب گروههای ۵۰ نفری به کشورشان بازمیگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رادیو آزادی»، «حمید مصدق» سفیر افغانستان در برلین اعلام کرد که نزدیک به ۲۰۰ هزار پناهجوی افغانستانی در آلمان درخواست پناهندگی داده اند که از این میان افرادی که درخواست آنها رد شده است در قالب گروههای ۵۰ نفری به کشورشان بازگردانده می شوند.

وی افزود: این افراد کسانی هستند که درخواست آنان در دادگاه های آلمان پذیرفته نشده است و این یک مسیر قانونی است که دولت افغانستان هم نمی تواند اقدامی بر خلاف آن انجام دهد.

سفیر افغانستان در آلمان همچنین اعلام کرد: برای رسیدگی به درخواست همه پناهجویان امکانات لازم را در اختیار ندارد.

از دیگر سو وزارت امور مهاجرین افغانستان نیز اعلام کرد که بر اساس توافقی که بین افغانستان و اتحادیه اروپا صورت گرفته است روند بازگشت پناهجویان افغانستانی از هفته آینده آغاز می شود.

