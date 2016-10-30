۹ کمیته تخصصی برای برگزاری یوم الله ۱۳ آبان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد خاضع پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان افزود: جلسات تمامی کمیته های ستاد به نحو مطلوب انجام شده است.

خاضع با اشاره به خوی استکباری آمریکا وجنایت های متعدد آن درطول تاریخ ابراز داشت: دولت آمریکا برنامه های زیادی برای نفوذ در ایران وضربه زدن به انقلاب اسلامی دارد.

وی بیان داشت: در ۱۳ آبان تمامی اقشار جامعه، یکصدا باهم شعار آزادگی وظلم ستیزی سرخواهند داد.

وی گفت: یوم الله ۱۳آبان روز اعلام انزجار ملت ایران از استکبار جهانی است و ملت همیشه همراه ایران اسلامی با وحدت، یکپارچگی و با برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم، آزادگی، استکبار ستیزی وظلم ستیزی را فریاد خواهند زد.

خاضع همچنین به مسیر راهپیمایی در یاسوج اشاره کرد و افزود: این مراسم از راس ساعت ۱۰صبح از میدان هفتم تیر شروع می شود ودر مسیرهای خیابان طالقانی و جمهوری اسلامی ادامه می یابد وتجمع نهایی در میدان امام حسین خواهد بود.