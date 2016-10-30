«وطن امروز» از اتهام نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی تبرئه شد

علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران، گفت: یکی از پرونده ها مربوط به پایگاه خبری ساعت ۲۴ بود که در خصوص عنوان اتهامی نشر مطالب خلاف واقع، با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد.

وی به پرونده روزنامه وطن امروز اشاره و تصریح کرد: پرونده وطن امروز به اتهام نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی مطرح شد که به اتفاق آراء این روزنامه مجرم شناخته نشد.

کسائیان افزود: نویسنده مقاله مربوط به این موضوع نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آراءمجرم شناخته نشد.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات از صدور رای این دادگاه خبر داد و افزود: این دو پرونده در شعبه ۹دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی بررسی شد که دادگاه بعد از برگزاری، رای خود مبنی بر برائت این دو رسانه را اعلام کرد.