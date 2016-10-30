استادان خارجی در دانشگاه شهیدباهنر کرمان مشاور پایان نامه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کرمان، جلسه هیأت رئیسه، این دانشگاه، امروز یکشنبه ۹ آبان‌ماه ۹۵ دانشگاه برگزار شد.

درابتدا، محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان توضیحاتی در خصوص پروژه دانشکده فنی این دانشگاه ارائه کرد و از پیشرفت وضعیت پرونده به نفع دانشگاه خبر داد و اظهار امیدواری کرد این روند به بازگشت دانشکده فنی به مجموعه دانشگاه بیانجامد.

وی افزود: حرکت پر شتاب تولید علم در دانشگاه و تبیین جایگاه آن در اقتدار ملی، در پرتوی حمایت های مقام معظم رهبری یکی از اهداف مهم جلسه است.

در ادامه، بازنگری و بروز رسانی در تعدادی از آیین نامه های آموزشی و پژوهشی، اختصاص فضای پژوهشی برای اعضاء هیات علمی، پویا سازی سیستم جذب دانشجویان، استعدادیابی در زمینه فرهنگی - علمی و انعطاف پذیری بیش از پیش در برخی از قوانین آموزشی و پژوهشی از جمله پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

با توجه به راه اندازی اداره کنسولی دانشجویان غیر ایرانی، مقرر شد، معاون دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان محلی را برای کارشناسی امور کنسولی در نظر گرفته و مسئول اداره فوق زیر نظر معاون دانشجویی نسبت به ارائه خدمات به دانشجویان غیر ایرانی، مطابق شرح وظایف ابلاغی از سوی وی اقدام کند.

با مشاوره یا راهنمایی مشترک استادان خارج از کشور برای پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله های دکتری موافقت شد و امور استعلام از حراست و صلاحیت علمی (توسط حوزه معاونت آموزشی) و امور بین الملل (توسط حوزه معاونت پژوهشی) انجام خواهد شد.

ضمن اعلام استقبال دانشگاه شهید باهنر کرمان از تجهیز آزمایشگاه ها توسط بخش خصوصی، مقرر شد کلیات آن در قالب الحاقیه شیوه نامه ارائه خدمات علمی آزمایشگاهی به داخل و خارج از دانشگاه، توسط حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارائه شود.

جزئیات این موضوع در قالب قرارداد به تأیید دفتر حقوقی دانشگاه شهید باهنر کرمان تنظیم شده و تجهیزات در دانشگاه (بدون الصاق بر چسب اموال دانشگاه) نصب می شوند.

همچنین امکان اجاره دادن دستگاه هایی که جزء اموال دانشگاهی هستند نیز برای ارائه خدمات علمی آزمایشگاهی در قالب قراردادی که به تأیید دفتر حقوقی رسیده باشد، وجود دارد.