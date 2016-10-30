به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار امروز یکشنبه در شهرستان هرسین با حضور امام جمعه، فرماندار و تعدادی از مسئولان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام باقری طی سخنانی اظهار داشت: استکبار جهانی در حال عملیاتی کردن افکار خود است و با ناامن کردن و جنگ افروزی درکشورهای اسلامی سعی در پیشبرد اهداف پلید خود دارد.

امام جمعه هرسین با تاکید بر این موضوع که مسئولان باید برای حفظ روحیه انقلابی نسل‌های جدید انقلاب مجاهدت کنند، تصریح کرد: حضور پرشور جوانان و نوجوانان در راهپیمایی های ملی و مذهبی بسیار چشم گیر است و این در حالی است که آنان انقلاب و امام (ره) را از طریق کتب و رسانه‌ها دیده اند و درک کرده اند و این حضور حماسی نشان از روحیه بالای انقلابی و ولایت پذیری جوانان و نوجوانان نسل های جدید انقلاب است.

در ادامه امیر شاه آبادی سرپرست فرمانداری شهرستان هرسین اظهار داشت : حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان باید در جهت حفظ و نشر ارزش ها و دستاوردهای انقلاب و تعمیق بخشیدن به مبانی و محتوای آن باشد.

شاه آبادی بیان کرد : ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ یادآور و بیانگر یک واقعه مهم و اثر بخش تاریخی در تقویم انقلاب است که دانشجویان و دانش آموزان پیرو خط حضرت امام خمینی (ره) با تداوم بخشیدن به حرکت انقلابی خود ماهیت مبارزه خود را که همان اعلام انزجار و نفرت از استکبار بود را به رخ جهانیان کشاندند.

در پایان این جلسه امام جمعه و فرماندار شهرستان هرسین ضمن گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر ۱۳ آبان سال۵۷ از مردم همیشه در صحنه و انقلابی هرسین دعوت کردند با حضور گسترده و حماسی خود در تظاهرات ضد استکباری یوم الله ۱۳ آبان بار دیگر خشم و نفرت خود علیه استکبار را برای جهانیان به نمایش بگذارند و با دستاوردهای انقلاب و آرمان‌های امام خمینی (ره) تجدید میثاق نمایند.