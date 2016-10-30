به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در مراسم بزرگداشت هفتاد و یکمین سالروز تاسیس سازمان ملل متحد گفت: سازمان ملل متحد در حوزه تغییرات اقلیم در سال‌های اخیر دستاوردهای مهمی‌ داشته است. توافقات بسیار مهمی مانند توافق پاریس شکل گرفت که توافقاتی تاریخی بودند اما متاسفانه جای بعضی توافقات دیگر خالی است و سازمان ملل متحد عکس العملی در قبال آن نداشته است.

عراقچی افزود: درگیری ها در سوریه باعث جابجایی میلیون ها نفر و کشته شدن هزاران نفر دیگر شده است. این فجایع هزینه بسیار بالایی داشته و مسئولیت بزرگی بر شانه سازمان ملل متحد است اما متاسفانه تامین امنیت در ساختار سازمان ملل به جایی نرسیده و این سازمان با ساختار سیاسی موجود نمی تواند عکس العمل مناسبی در قبال آن داشته باشد.

وی ادامه داد: در این شرایط سازمان ملل متحد تنها توانسته کمک‌های انسان‌دوستانه بفرستد و درخواست آتش بس کند این در حالی است که سازمان ملل متحد می تواند برای برگزاری صلح و کمک های انسان دوستانه به مردم سوریه نقش مهمی بازی کند.

معاون وزیر امور خارجه با بیان این که کشتار وحشیانه مردم در یمن نیز ادامه داشته است گفت: متاسفانه در یمن هم وضعیت اسفبار است و حملات اخیر که به صورت وحشیانه باعث مرگ چندین نفر در یک مراسم ختم شد بی پاسخ مانده است. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که در این زمینه آماده کمک به یمن است و این در نامه ای که از طرف وزیر خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام شده است.

عراقچی با اشاره به سخنان رییس سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد: نظام سلامت و بهداشت یمن کاملا از هم پاشیده و این نتیجه جنایات سعودی ها بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که دبیرکل جدید سازمان ملل اقدامات لازم را برای حل این موضوع انجام دهد.

معاون وزیر خارجه توافق پاریس را یک توافق تاریخی دانست و تاکید کرد: انتقال دانش و اطلاعات در این زمینه بسیار مهم است. رشد اقتصادی بر اساس فناوری برای حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است و جمهوری اسلامی مصمم است که از تجربیات خود در این زمینه استفاده کند.

عراقچی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دفتر سازمان ملل متحد در تهران اظهار داشت: کمیته هماهنگی برای توسعه پایدار هم در این زمینه فعالیت های چشم گیری داشته است.

وی در پایان با اشاره به تهیه اسناد UNDAF گفت: طی مذاکرات فشرده در ماههای اخیر آژانسهای مختلف سازمان ملل و نهاد های مختلف در ایران اسناد اجرایی UNDAF برای پنج سال نوشته شده است. این اسناد توسط undp و یونیسف در نیویورک تایید و تصویب شده است و دفتر فائو هم در حال طی همین مسیر است و امیدواریم از ابتدای ۲۰۱۷ این اسناد برای نوشتن نسخه های لازم جهت رسیدن به ارمانهای توسعه پایدار استفاده شود.