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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام:

دستگاه های اجرایی اعتبار پژوهشی را در سایر بخش ها هزینه نکنند

دستگاه های اجرایی اعتبار پژوهشی را در سایر بخش ها هزینه نکنند

ایلام-سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: دستگاه های اجرایی موظف به هزینه کرد یک درصد منابع در اختیار برای امور پژوهشی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله قیصوری روز یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و نوآوری استان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی نمی توانند این اعتبار را در سایر بخش ها هزینه کنند و در صورت مشاهده برخورد قانونی با آنان صورت می گیرد.

وی بر اهمیت انجام تحقیقات و پژوهش برای پیشبرد و بهره وری امور تاکید کرد و افزود: مدیران با استفاده از توان و دانش مراکز علمی و تحقیقاتی تلاش کنند امور مربوطه را با دقت و انسجام بیشتری انجام دهند.

سرپرست سازمان مدیرذیت و برنامه ریزی ایلام یادآور شد: توجه به رعایت مصرف یک درصد اعتبارات پژوهشی در دولت یازدهم بسیار بیشتر شده و امیدواریم این موضوع در استان نیز با دقت بیشتری توسط مدیران اجرا شود.

قیصوری اضافه کرد: با توجه به جمعیت جوان کشور که بخش قابل توجهی از آنان نیز تحصیل کرده گان رشته های فنی و مهندسی هستند، باید از تخصص این افراد در حوزه های مختلف استفاده کرد چراکه این افراد از انگیزه و دانش بالایی برخوردارند که اگر این دانش با تجربه نیز همراه باشد ، می توان گام های بلندی برای برطرف کردن مشکلات کشور در حوزه های مختلف برداشت.

وی گفت: روند شکل گیری شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در استان طی یکسال اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرده که می توانند به متقاضیان در زمینه معرفی فرآیندهای فضای کسب و کار آموزش های ثمربخشی را ارائه دهند.

کد مطلب 3810090

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