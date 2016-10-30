دستگاه های اجرایی اعتبار پژوهشی را در سایر بخش ها هزینه نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله قیصوری روز یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و نوآوری استان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی نمی توانند این اعتبار را در سایر بخش ها هزینه کنند و در صورت مشاهده برخورد قانونی با آنان صورت می گیرد.

وی بر اهمیت انجام تحقیقات و پژوهش برای پیشبرد و بهره وری امور تاکید کرد و افزود: مدیران با استفاده از توان و دانش مراکز علمی و تحقیقاتی تلاش کنند امور مربوطه را با دقت و انسجام بیشتری انجام دهند.

سرپرست سازمان مدیرذیت و برنامه ریزی ایلام یادآور شد: توجه به رعایت مصرف یک درصد اعتبارات پژوهشی در دولت یازدهم بسیار بیشتر شده و امیدواریم این موضوع در استان نیز با دقت بیشتری توسط مدیران اجرا شود.

قیصوری اضافه کرد: با توجه به جمعیت جوان کشور که بخش قابل توجهی از آنان نیز تحصیل کرده گان رشته های فنی و مهندسی هستند، باید از تخصص این افراد در حوزه های مختلف استفاده کرد چراکه این افراد از انگیزه و دانش بالایی برخوردارند که اگر این دانش با تجربه نیز همراه باشد ، می توان گام های بلندی برای برطرف کردن مشکلات کشور در حوزه های مختلف برداشت.

وی گفت: روند شکل گیری شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در استان طی یکسال اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرده که می توانند به متقاضیان در زمینه معرفی فرآیندهای فضای کسب و کار آموزش های ثمربخشی را ارائه دهند.