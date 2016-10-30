۱۲ هزار و ۲۳۳ مورد واقعه ولادت در استان زنجان رخ داده است

احد جودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی هفت ماهه سالجاری۱۲ هزار و ۲۳۳ مورد واقعه ولادت در استان زنجان رخ داده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۶ درصد کاهش داشته است.

وی اظهار کرد:تعداد ولادت ثبت شده در مهلت قانونی طی هفت ماهه سالجاری برابر با ۱۲ هزار و ۶۴ واقعه می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۳۱ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: تعداد ولادت ثبت شده طی هفت ماهه سالجاری به طور متوسط برابر با ۵۷ مورد واقعه ولادت بوده که به طور تقریبی در هر دو ساعت پنج واقعه ولادت رخ داده است.

جودی افزود: تعداد موالید پسر طی هفت ماهه سالجاری برابر با ۶ هزار و ۳۵۸ واقعه بوده و تعداد موالید دختر برابر با پنج هزار و ۸۷۵ مورد بوده است.

وی ادامه داد: نسبت جنسی پسر به دختر طی هفت ماهه سالجاری برابر با ۱۰۸ می باشد یعنی به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ دختر، تولد ۱۰۸ پسر به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان از وقوع دو هزار و ۷۰۲ مورد واقعه وفات در استان زنجان طی هفت ماهه سالجاری خبر دادو گفت: وقوع وفات نسیت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵۳ درصد کاهش داشته است.