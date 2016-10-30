شهرام هروی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: در واقع کار بزرگی در مسابقات قهرمانی جهان انجام ندادیم، این حق کاراته ایران بود و ما فقط قدرت واقعی خودمان را به جهان کاراته دیکته کردیم.

وی افزود: ما در تیم ملی یک خانواده بودیم و نزدیک به شش ماه کنار هم زندگی کردیم. شبانه روز با هدف موفقیت کاراته ایران و اهتزاز پرچم مقدس کشورمان تلاش کردیم تا این نتیجه تاریخی رقم بخورد. شاید نتیجه ای بهتر از این در دوره های بعد تکرار شود، ولی این تیم به عنوان یک خانواده قابل احترام برای همیشه در کاراته ایران جاودانه خواهد شد.

سرمربی تیم ملی کاراته ادامه داد: از روز اولی که کمیته فنی به بنده اطمینان کرد و مسئولیت تیم برعهده من قرار گرفت به صراحت اعلام کردم در ۵ وزن توانایی کسب ۵ مدال طلا را داریم و در کومیته تیمی هم مدافع عنوان قهرمانی هستیم . حتی زمانی که به دیدار تدارکاتی نرفتیم با قدرت به موفقیت تیم خود ایمان داشتم.

هروی خاطر نشان ساخت: این یک ادعا نبود، من بواسطه در اختیار داشتن کاراته کاهایی بزرگ و با اخلاق، پیش از آغاز رقابتها مدعی کسب موفقیت شدم. کاراته کاهایی که هر کدام یک تیم بودند. خدا را شکر می کنم این اتفاق افتاد. در درجه اول باید از تک تک اعضای خانواده بزرگ و پرافتخار کاراته تشکر کنم که از من و تیم ملی حمایت کردند.

وی افزود: در مدتی که تیم ملی دوران آماده سازی را طی می کرد خیلی از قهرمانان با اخلاق و دوستان خوب من با حضور در اردوها و گفتگو با رسانه ها به این تیم روحیه داده و از ما حمایت کردند. حتی علی دایی با وجود بازی با پرسپولیس روز آخر به اردو آمد و قوت قلب ملی پوشان بود.

سرمربی تیم ملی به کسب اولین سکوی سومی جهان برای کاراته ایران اظهار داشت: این عنوان با زحمات شبانه روزی اعضای تیم ملی بدست آمد و واقعا جای خوشحالی دارد که جزو سوم تیم برتر جهان هستیم. اگر مدالهای آقایان جدا محاسبه می شد ما به تنهایی قهرمان دنیا بودیم. هیچ کشوری در کومیته انفرادی در ۵ وزن دو مدال طلا کسب نکرد و ما در این بخش سرآمد دنیا هستیم.

هروی در پایان گفت: این موفقیت بزرگ را به مردم عزیز ایران تقدیم کرده و از همه مربیان سازنده، خانواده این ملی پوشان که ماه ها دوری و سختی را تحمل کردند تشکر می کنم. آنها به خوبی ما را حمایت کردند تا ملی پوشان در بهترین شرایط روحی ، روانی به مسابقات آمده و این موفقیت تاریخی را رقم زدند.

تیم ملی کاراته ایران در پایان بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان برای نخستین بار موفق به کسب عنوان سومی جهان شد.