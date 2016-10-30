گاز شهر یاسوج و حومه فردا دوشنبه به مدت ۲۴ ساعت قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد طی اطلاعیه ای از قطعی ۲۴ ساعته گاز در شهر یاسوج و حومه آن خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: گاز شهر یاسوج و حومه از صبح دوشنبه دهم آبان ماه از ساعت هشت صبح به منظور افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی شهر به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز به دلیل توسعه شهری در سال‌های اخیر و پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان انجام می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز شهر یاسوج در این عملیات از ۵۰ هزار متر مکعب به ۱۰۰ هزار متر مکعب در ساعت خواهد رسید.