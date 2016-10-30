۵۹ تن عسل در زنبورستانهای شهرستان آبیک تولید شد

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز سرشماری زنبورستانهای کل کشور آمارگیری از کلنی های زنبور عسل این شهرستان نیز انجام شد که بر طبق آن ۵۹ هزار و ۳۰۷ کیلوگرم عسل در این شهرستان تولید شده که ای این میزان ۵۰هزار و ۹۲۷ کیلو تولید زنبورداران شهرستان آبیک و ۸ هزار و ۳۸۰ کیلو تولید زنبورداران مهاجراست.

وی میزان تولید کل موم را؛ یک هزار و ۱۱۴ کیلوگرم که از این میزان ۹۲۹ کیلو شهرستان آبیک و ۱۸۵ کیلو مهاجر است.

لطفی؛ تعداد کل زنبورداران این شهرستان را ۱۵۳ نفر اعلام کرد و بیان داشت : از این میزان ۱۲۵ نفر زنبوردار شهرستان و ۲۸ نفر مهاجر هستند.

وی تعداد کل کندوها را نیز؛ ۱۱ هزار و ۲۳۹ کلنی برآورد کرد که از این میزان ۷ هزار و ۷۰۴ کلنی برای شهرستان و ۳هزار و ۵۳۵ کلنی برای زنبورداران مهاجر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: با توجه به اینکه آمار و اطلاعات یکی از ارکان اساسی در تصمیم گیری امور می باشد هدف از طرح سرشماری زنبورستانها نیز، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به روز از وضعیت زنبورستانهای شهرستان، شناخت وضع موجود، تسهیل برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه این بخش مهم تولیدی با هدف افزایش درآمد مستمر بهره برداران است که منجر به بسترسازی مناسب برای ایجاد اشتغال در این بخش برای علاقه مندان بخصوص فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی می شود.

لطفی یادآوردشد: در روند آمارگیری اطلاعات مختلفی از جمله؛ میزان راندمان تولید، برآورد دقیق تعداد و نوع کندوهای زنبور عسل موجود، تعداد شاغلین این بخش به منظور تسهیل در روند خدمت‌رسانی و توزیع نهاده‌ها نیز بدست می آید.