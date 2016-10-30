شهدا درس عزت و شهامت به مردم دادند/ مدیون خون شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر یکشنبه در دیدار با خانواده شهید حسین مجد در خلال سفر یک‌روزه به دامغان، ضمن اشاره به ضرورت گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب اسلامی، ابراز داشت: یادواره شهدا همواره باعث می شود تا ما فراموش نکنیم که در این راه پر پرچ و خم سی و هفت ساله انقلاب اسلامی چه بزرگمردان و شیرزنانی با رشادت های خود، درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

وی افزود: اگر امروز ایران اسلامی چون نگین انگشتری از امنیت در ناامن‌ترین منطقه جهان ادامه حیات می دهد به دلیل مجاهدات شهدایی است که با تاسی از خط سرخ خون حسین(ع) راه سعادت را به ما نشان دادند.

استاندار سمنان همچنین گفت: دامغان شهرستانی شهید پرور است که نقش آفرینی آن در انقلاب اسلامی بی بدیل و مهم قلمداد می شود لذا باید قدردان زحمات این شهدای گرانقدر بود.

خباز با بیان اینکه امروز شهدا نیازمند برگزاری آئین بزرگداشت نیستند و اجرشان در نزد خدای متعال گواه مقامشان است، ابراز داشت: بزرگترین قدردانی از شهدا، تداوم راهشان است.

سردار شهید حسین مجد فرمانده گردان تخریب سپاه باختران در سال ۶۱ و بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهد نوشین شهادت را نوشید.

دامغان ۶۳۰شهید، ۳۳آزاده و یک‌هزار جانباز را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده است.