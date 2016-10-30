نمایشگاه «سایلنس» در گالری شکوه برپا می شود/ انسان در قعر سکوت

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نمایشگاه انفرادی بهنوش فروتن که اردیبهشت‌ماه ۹۱ در پنجمین هفت نگاه عنوان پرفروش ترین هنرمند، در حراج دوم تهران در سال ۹۲ رکورد ۱۵ میلیون تومان و در سومین حراج تهران رکورد ۲۶ میلیونی را به نام خود ثبت کرده است، در گالری شکوه برپا می شود. او که خود مدیریت گالری شکوه را به عهده دارد در خلق جدیدترین آثارش سراغ مفهوم سکوت رفته است.

«سایلنس» به معنای «سکوت» است. فروتن ۱۳ اثر تازه خود را در ابعاد مختلف با تکنیک رنگ روغن و اکریلیک بر روی بوم ارائه می دهد که با نوعی شاعرانگی بر پهنه های انتزاعی و نیز کرانه های دریا و بی کرانگی افق، مخاطبان را به کشف و شهود دعوت می کنند.

مجموعه «سکوت» فروتن را از منظر معنایی می توان در ادامه مجموعه آثار قبلی اش «کهکشان من» دانست که شعاعی از نور در مرکز ثقل بوم ها نوید آرامش موعود را به انسان وعده می دادند. او در نقاشی های تازه اش انسان را به تماشای قعر دریا، افق و غروب خورشید می برد و با بازی رنگ ها او را به ساحل اندیشیدن می نشاند.

بهنوش فروتن متولد ١٣٥٦ تهران است که پیشتر آثارش دو بار در کانادا و چندین گالری داخلی در قالب نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی ارائه شده است.

نمایشگاه «سایلنس» به مدت دو هفته در گالری شکوه دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه شنبه تا چهارشنبه ساعات ۱۶ تا ۲۰ و جمعه‌ها ساعات ۱۶ تا ۲۱ در گالری شکوه واقع خیابان فرمانیه، بلواراندرزگو، خیابان امیر نوری، پلاک ۱۹ دیدن کنند.