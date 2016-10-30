گره گشایی از مشکلات ۱۵۰ خانواده نیازمند شهرستان ملکشاهی

خسرو توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یکی از مهمترین ابزارهای خدمت رسانی کمیته امداد به نیازمندان بوده که هدف اصلی از آن گره گشایی از مشکلات خانواده های نیازمند است.

وی عنوان کرد: در نیمه نخست امسال تعداد بیش از ۱۵۰خانواده مددجوی و نیازمند مورد حمایت کمیته امداد شهرستان ملکشاهی از تسهیلات قرض الحسنه این نهاد بهره مند شده اند.

وی بیان کرد: برای پرداخت این تعداد تسهیلات اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه این نهاد هزینه شده است.

توکلی با بیان اینکه متوسط پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال است افزود: گره گشایی از مشکلات ضروری نیازمندان و رفع پاره ای از نیازهای فوری آنان از مهمترین اهداف پرداخت وامهای قرض الحسنه این نهاد بوده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان ملکشاهی در ادامه تصریح کرد: به منظور رفع مشکلات ضروری و فوریتی نیازمندان علاوه بر تسهیلات قرض الحسنه کمکهای موردی و بلاعوض نیز در دستور کار این نهاد بوده و در نیمه نخست امسال بیش از ۱۷۰ میلیون ریال بصورت بلاعوض به افراد واجد شرایط پرداخت شده است.

وی افزود: علاوه بر تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی ،پرداخت وامهای اشتغال نیز یکی از مهمترین برنامه های این نهاد در این مدت بوده و در نیمه نخست امسال بیش از ۶۰ طرح اشتغال زایی برای کارجویان این شهرستان اجراء گردیده که در این زمینه بیش از سه میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی همچنین گفت: از آنجایی که یکی از پیش نیازهای ایجاد اشتغال برای نیازمندان ارائه آموزشهای مهارتی است در این مدت بیش از ۱۰۰ نفر از مددجویان جویای کار آموزش های مهارتی را فرا گرفته اند.