آمادگی دانشگاه خواجه نصیر برای اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر، علی خاکی صدیق در نشست سالانه اعضای علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به تشریح اقدامات، دستاوردها و ارزیابی عملکرد دانشگاه از منظر سطح بندی و رتبه بندی های بین المللی از سال ۲۰۱۶ پرداخت.

وی افزود: در رتبه بندی های بین المللی از نظر برخی شاخص ها وضعیت خوبی داریم، در بعضی بخش ها متوسط و در برخی نیز با ضعف روبه رو هستیم که باید ضمن شناسایی ضعف ها و کمبودها برای رفع آنها تلاش کنیم.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: برپایه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از نظر تولید مقاله، رتبه هشتم را داراست و در شاخص های تاثیر تولیدات علمی و دیپلماسی علمی وضعیت نسبتا خوبی دارد.

خاکی صدیق افزود: ضعیف ترین امتیاز ما در زمینه تاثیر اقتصادی است که برمبنای درآمدهای پژوهشی دانشگاه، درآمدهای حاصله از همکاری با بخش های عمومی و خصوصی و همچنین پژوهش هایی که از منابع بین المللی استفاده کرده اند، محاسبه می شود.

وی گفت: طبق نتایج رتبه بندی -۲۰۱۶ ۲۰۱۷ پایگاه بین المللی تایمز، دانشگاه خواجه نصیر جزو ۵ دانشگاه کشور است که در ردیف ۶۰۱ تا ۸۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تاکید کرد: درصورت ارتقای کیفیت مقالات تولیدی و چاپ آنها در مجلات یک درصد برتر و همچنین افزایش استنادات به این مقالات، به راحتی خواهیم توانست رتبه بین المللی خود را بهبود ببخشیم.

وی برنامه ریزی برای ورود به رتبه بندی بین المللی «کیو اس» QS برای سال ۲۰۱۷ را از جمله هدف گذاری های پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عنوان کرد.

خاکی صدیق گفت: آنالیز نتایج رتبه بندی های بین المللی نشان می دهد که استادان این دانشگاه ترجیح می دهند فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود را به صورت انفرادی انجام دهند و کمتر به فعالیت مشترک با محققان داخلی و خارجی تمایل نشان می دهند و همین امر موجب ضعف جایگاه ما در رتبه بندی های بین المللی می شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه حضور همکاران بین المللی در تولیدات علمی، یک شاخص مهم در ارزیابی های پایگاه های بین المللی به شمار می آید، مقالاتی که به صورت مشترک با محققان خارجی منتشر می شوند از ارجاعات بیشتری برخوردار هستند که این نیز جزو امتیازات مهم در رتبه بندی ها محسوب می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر گفت: وضعیت دانشگاه از نظر سرانه تولید مقاله و حتی تعداد ارجاعات، نسبتا قابل قبول است و همانطور که انتظار می رود، میزان ارجاعات به مقالاتی که با استفاده از همکار خارجی نوشته بودند به مراتب بیشتر از مقالاتی است که به صورت داخلی تهیه شده اند. بنابراین با توجه به مقبولیت بین المللی کارهای مشترک، استادان ما باید بر روی فعالیت های علمی مشترک با استادان خارج کشور اعم از محققان ایرانی و غیرایرانی دانشگاه های خارجی متمرکز شوند.

وضعیت مطلوب هرم اعضای هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر

وی با بیان اینکه این دانشگاه در زمینه هرم اعضای هیات علمی و هرم دانشجویی وضعیت نسبتا خوبی دارد بر ضرورت توجه بیشتر به دانش آموختگان، شناسایی، سرمایه گذاری و فراهم ساختن زمینه ارتباط آنها با دانشگاه تاکید کرد.

خاکی صدیق با اشاره به اجرای طرح «ارزیابی کیفیت» در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: تنها دانشگاهی هستیم که این ارزیابی درونی را در تمام دانشکده های خود به اجرا درآورده ایم و معتقدیم که این ارزیابی، مقدمه و دروازه ای برای ورود به ارزیابی های بین المللی است و درصورت اجرای صحیح، می تواند ما را به استانداردهای بین المللی برساند.

وی از اعضای هیات علمی دانشگاه خواست تا کسب جوایز بین المللی و تالیف کتاب به ویژه به زبان انگلیسی و چاپ آن توسط انتشارات معتبر بین المللی را مورد اهتمام قرار دهند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر اظهار داشت: پژوهش های ما به طور سنتی یا در قالب قراردادهای سنتی و یا پروژه های تحصیلات تکمیلی اجرا می شوند اما باید در انجام این فعالیت ها، کاربردی و مساله محور بودن آنها مدنظر قرار گیرد و منجر به حل رفع نیازهای کشور شود.

خاکی صدیق گفت: اینکه یک عضو هیات علمی صرفا بگوید تحقیق می کند کافی نیست چرا که نداشتن ثبت اختراع، قرارداد پژوهشی و فعالیت مشترک بین المللی پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به راه اندازی معاونت مستقل امور بین المللی در دانشگاه افزود: با وجود اینکه معاونت امور بین المللی از اسفندماه سال گذشته در دانشگاه تشکیل شده است اما در این مدت کوتاه، موفقیت های خوبی داشته ایم و تفاهم نامه های متعددی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر دنیا منعقد کرده ایم.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی جذب دانشجویان خارجی، برگزاری دوره های مشترک آموزشی و پروژه های مشترک پژوهشی را مستلزم همکاری و همراهی تمام بخش های دانشگاه عنوان کرد.

خاکی صدیق عنوان کرد: درحال حاضر آمادگی داریم ۱۰۰ درصد دانشجویان دکتری متقاضی فرصت های مطالعاتی را به سفرهای خارجی اعزام کنیم و خود را موظف به تامین هزینه های لازم می دانیم.