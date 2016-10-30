افزایش مراجعین سقط درمانی در استان کرمانشاه طی ۶ ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، طی نیمه نخست سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۱۶ نفر جهت اخذ مجوز سقط درمانی به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که به نسبت مراجعین ۶ ماهه ابتدای سال گذشته، افزایشی ۱۴.۳درصدی دارد.

طی نیمه ابتدای امسال ۲۱۶ نفر با علل مختلف جهت اخذ مجوز انجام سقط درمانی به اداره کل پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد با ۱۲۳ مورد موافقت شده است.

این درحالی است که در همین مدت از سال ۹۴ تعداد ۱۸۹ نفر جهت اخذ مجوز سقط درمانی مراجعه کرده بودند که با ۹۲ مورد موافقت شده بود.

در این گزارش آمده است: مراجعین محترم باید بدانند، اعطای مجوز سقط جنین تنها در دوره قبل از سن ۱۹ هفتگی جنین (بر اساس اعلام پزشک متخصص سونوگرافی) و با ارائه مدارک معتبر پزشکی مبنی بر مشکلات جنین یا مادر امکانپذیر است و در صورت افزایش سن جنین به بیش از این مدت، با توجه به حلول روح در جنین به هیچ عنوان مجوز سقط داده نخواهد شد.