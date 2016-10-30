۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

توکلی به مهر خبر داد؛

نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد فردا منتشر می شود

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ در دوشنبه ۱۰ آبان خبر داد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان کد رشته محل های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کد رشته محل های دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، فردا دوشنبه ۱۰ آبان ۹۵ برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

وی ادامه داد: تمام پذیرفته شدگان مذکور، ضرورت دارد، برای اطلاع از زمان ثبت نام در دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی، و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام، براساس مفاد اطلاعیه ای که به همراه فهرست اسامی آنان برروی سایت سازمان قرار می گیرد، اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: همچنین فهرست اسامی تعدادی از داوطلبان به عنوان معرفی شده چند برابر ظرفیت رشته های دارای شرایط خاص، اعلام می شود بنابراین ضرورت دارد این قبیل از داوطلبان براساس برنامه زمانی، که از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ۹۵ برروی سایت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ذی ربط قرار می گیرد اقدام  کنند.

زهرا سیفی

