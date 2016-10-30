۳۱ درصد جمعیت استان ایلام مورد سرشماری قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید امروز در جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ اظهار داشت: در حال حاضر در سرشماری اینترنتی در استان ۳۱ درصد جمعیت مورد سرشماری قرار گرفته اند که در برخی از شهرستان ها تا ۴۵ درصد هم رسیده است.

مروارید تصریح کرد: تلاش ما این است در سریعترین زمان ممکن نسبت به سرشماری کل استان اقدامات لازم را صورت دهیم خصوصا در شهرستان مهران که تلاش است تا قبل از اربعین سرشماری در کل این شهرستان صورت گیرد و روند سرشماری نشان از این دارد که می توان در حداقل زمان ممکن پایان کار را اعلام کرد.

وی با تقدیراز دست اندرکاران برگزاری سرشماری تصریح کرد: ایلام در حال حاضر در سرشماری حضوری در رده ی چهارم کشور قرار دارد.

استاندار ایلام اعلام کرد: در سرشماری اینترنتی ۵۶ هزار نفر برای استان ایلام هدفگذاری شده بود که بسیار بیشتر از این رقم مردم مشارکت داشتند.