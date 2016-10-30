به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر یکشنبه در گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان بوشهر در عسلویه اظهار داشت: وزارت کشور در حوزههای مختلف از جمله امنیتی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی وظایف و ماموریتهای متنوع و مختلفی دارد.
وی از امنیت، مسایل اجتماعی، معیشت مردم، تکریم ارباب رجوع و انتخابات به عنوان مهمترین اولویتهای وزارت کشور نام برد و اضافه کرد: امنیت از مسئولیتهای ذاتی وزارت کشور است و در سالهای اخیر این مسئولیت و وظیفه سنگینتر شده است.
قائم مقاوم وزیر کشور با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد ناامنی در سطح کشور، خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی و امنیتی ایران اسلامی با صلابت در صحنه حضور دارند و برنامههای دشمن برای ایجاد ناامنی را به هم زدهاند.
وی با بیان اینکه تلاش داریم تا کوچکترین مشکل امنیتی در کشور ایجاد نشود، ادامه داد: روشهای مقابله با ناامنی بر اساس شرایط هر استان و شهرستان تعیین میشود.
مقیمی با تقدیر از تلاشها و برنامهریزی استاندار بوشهر و اعضای شورای تامین استان در حوزههای امنیتی، بیان کرد: رسیدگی به مسائل و رفع مشکلات اجتماعی از دیگر برنامههای وزارت کشور است.
وی خواستار تلاش ویژه استاندار و فرمانداران برای رسیدگی به مسائل اجتماعی شد و افزود: جامعه با نارسایی اجتماعی زیادی مواجه است و باید در حوزههایی همچون طلاق، اعتیاد، فقر، اخلاق اجتماعی و حاشیهنشینی اقدام شود.
قائم مقاوم وزیر کشور از معیشت مردم به عنوان یکی دیگراز اولویتهای وزارت کشور نام برد و گفت: برگزاری نشستهای هماندیشی با اقشار مختلف مردم و همچنین توجه به روستاییان و رسیدگی به بخشها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به دستیابی به رشد ۴.۵ درصدی، اضافه کرد: این آمار و اعداد دارای شفافیت هستند و بر اساس آمارهای مجامع جهانی است و کسی نمیتواند آن را پنهان کند.
مقیمی بر لزوم پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مناطق مختلف و بخشها تاکید کرد و ادامه داد: استاندار بوشهر در سمینار اقتصاد مقاومتی گزارشی مبسوط را در مورد استان بوشهر ارائه کرد که از بهترین گزارشات در سطح کشور بود.
وی با تاکید بر لزوم توجه به تکریم ارباب رجوع در ادارات، اظهار داشت: انتخابات یکی دیگر از اولویتهای وزارت کشور است که در انتخابات گذشته به خوبی بیطرفی رعایت شد و در انتخابات آینده نیز باید به این مسئله توجهی خاص شود.
