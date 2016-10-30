آغاز اکران «متولد ۶۵» در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، «متولد ۶۵» که از چهارشنبه اکران خودش را در ۱۰ سالن در تهران آغاز کرده بوداز امروز در پردیس هویزه مشهد هم به نمایش درمی‌آید.

«متولد ۶۵» که یک عاشقانه جوانانه است در گروه آزاد به نمایش در آمده و در سه شب به فروش ۶۵ میلیون تومان رسیده است. «متولد ۶۵» درباره یک زوج دهه شصتی است که یک روز تصمیم به کار عجیبی می گیرند.

پدرام شریفی، هنگامه حمیدزاده، مریم سعادت، احسان امانی، آنا نعمتی، علیرضا استادی و...از بازیگزان این فیلم هستند. این فیلم در جشنواره سی و چهارم فجر توانست نامزد سیمرغ بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در بخش «نگاه نو» شود.