رویداد کارآفرینی محتوا در حوزه جویشگر بومی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رویداد کارآفرینی محتوا و خدمات جویشگر بومی اولین رویداد مجازی کشور در حوزه کارآفرینی محسوب می شود که با مشارکت ۱۹۰ نفر در قالب ۶۰ تیم فعالیت خود را آغاز کرده است.

هم اکنون تیم‌های ۲ تا ۶ نفره در این رویداد در حال رقابت هستند و حدود ۷۰ درصد تیم‌ها را تیم‌های ۳ تا ۴ نفره تشکیل می‌دهند.

مرحله اول این رویداد از اواسط مهرماه شروع شده و هم اکنون در مرحله نهایی تیم‌ها، ایده‌ها و مدل‌های کسب و کار خود را در سامانه طراحی شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، تکمیل می‌کنند.

مجازی بودن این رویداد، امکان مشارکت تیم‌ها از نقاط مختلف کشور را فراهم کرده و حضور در این رویداد، خاص یک منطقه از کشور نخواهد بود.

شکل گیری و توسعه اکوسامانه کارآفرینی حول جویشگرهای بومی، شناسایی کارشناسان، متخصصان و تیم‌های کاری علاقمند به فعالیت در زمینه محتوا و خدمات جویشگرهای بومی و نیز شناسایی ایده‌های برتر برای سرمایه گذاری و شتابدهی از جمله اهداف برپایی این رویداد است.

فرهنگ سازی در خصوص جویشگرهای بومی به ویژه بین کارشناسان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و محققان، تلاش برای حداکثر کردن میزان مشارکت مخاطبان و علاقمندان رویدادهای کارآفرینی و طرح جویشگر بومی با بهره گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات از دیگر اهداف برگزاری این رویداد در سطح ملی عنوان شده است.