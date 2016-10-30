رضا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، شهرستان بروجرد را بزرگ ترین تولید کننده سیب در استان لرستان دانست و اظهار داشت: حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار سطح باغات سیب در شهرستان بروجرد بوده که از این مقدار حدود دو هزار هکتار از سطح باغات بارور هستند.

وی افزود: به طور میانگین در هر هکتار از باغات سیب شهرستان بروجرد ۲۵ تن سیب برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: مجموع سیب تولید شده در شهرستان بروجرد طی سال جاری حدود ۴۰ هزار تن برآورد می شود.

امینی بیان داشت: ظرفیت سردخانه موجود در این شهرستان برای انبار سیب های تولیدی آن تنها ۹ هزار تن بوده که این میزان پاسخگوی نیاز شهرستان نیست.

عبدالحسین آریافر مدیر بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بروجرد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شهرستان بروجرد بهترین کیفیت سیب را از نظر تولید دارد، اظهار داشت: سیب تولید شده در شهرستان بروجرد سالم ترین نوع سیب است.

وی بیان داشت: تمامی باغات سیب شهرستان بروجرد تحت پوشش شبکه های نظارت و پیش آگاهی هستند که با این اقدام در سیب تولید شده کمترین میزان سم به کار می رود.

مدیر بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بروجرد بر لزوم صادرات سیب از استان لرستان تاکید کرد و گفت: افزود: استاندارد محصول سیب بروجرد اخذ شده و اکنون به عنوان یک محصول استاندارد با شماره ملی قابل صادرات است.

آریافر بیان داشت: احداث صنایع دسته بندی و تبدیلی در بروجرد گامی موثر در راستای حمایت از تولیدکنندگان، افزایش بهره وری و تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه است.