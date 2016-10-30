استفاده از ساختمان کنونی بیمارستان سینا زرند به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حق دوست صبح یکشنبه در ستاد بحران استان کرمان اظهار کرد: در اثر زمین لرزه های اخیر زرند ساختمان بیمارستان قدیمی سینا دچار خسارت شده است.

وی سال ساخت این بیمارستان را ۱۳۳۲ عنوان کرد و ادامه داد: طی سال های گذشته قسمت هایی به این بیمارستان اضافه شده و حتی برخی خدمات مانند آندوسکوپی در کانکسی که در محوطه بیمارستان قرار دارد ارائه می شود.

حق دوست استفاده از ساختمان کنونی بیمارستان سینا را به صلاح ندانست و گفت: درخواست اعلام شرایط فورس ماژور بیمارستان سینا را داریم.

وی گفت: در حال حاضر عملیات احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان سینا شهرستان زرند ۶۰ درصد پیشرفت دارد که توسط اداره کل راه و شهرسازی در حال تاسیس است.

رئیس دانگشاه علوم پزشکی کرمان از نیاز دو میلیارد تومانی برای تکمیل ساختمان بیمارستان جایگزین خبر داد و افزود: وزیر بهداشت قول مساعد برای تخصیص ۳۰ میلیارد تومان به منظور تامین تجهیزات بیمارستان در صورت تکمیل تا پایان سال جاری را داده است.

حق دوست با اشاره به اینکه نقدینگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به حداقل رسیده است، افزود: طلب دانشگاه علوم پزشکی کرمان از شرکت های بیمه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.

وی خواستار نگاه بحرانی به وضعیت این بیمارستان شد و افزود: باید جابجایی بیمارستان هر چه سریعتر انجام شود.

حق دوست ادامه داد: طبق توافق صورت گرفته بخشی از بیمارستان سینا به بیمارستان علی ابن ابی طالب که وابسته به تامین اجتماعی است انتقال داده می شود که برای این منظور توافقات ابتدایی صورت گرفته و نیاز به تایید کشوری دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکب کرمان همچنین خواستار حل مشکل سوخت آمبولانس ها و جایگاه های دیزل شد.