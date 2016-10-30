۹۰پرونده زمین خواری در آذربایجان غربی/۹۰ نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سامان غنی زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این خصوص ۹۰ نفر شناسایی و دستگیر شده است اظهارداشت: در این راستا ۹۴ هکتار از راضی ملی و دولتی از زمین‌خواران بازستانده شده است.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در استان عنوان کرد:‌ دوسال گذشته در زمان تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در آذربایجان غربی استان در رتبه ۱۳ کشور قرار داشت اما به واسطه تلاش کارکنان و مأمورین نیروی انتظامی در زمان حاضر وضعیت امنیتی مطلوبی پدید آمده و جایگاه استان به رتبه ۱۸ ارتقا یافته است.

غنی زاده ادامه داد: در حوزه قاچاق و در قالب قرارگاه خاص این موضوع در هفت ماهه امسال ۱۳ طرح به اجرا درآمده که در نتیجه آن یک هزار ۸۹۲ عملیات منجر به کشف کالای قاچاق به انجام رسیده و نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل ۴۱ درصد رشد انجام عملیات به ثبت رسیده است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی با اعلام اینکه در این راستا یک هزار ۴۱۴ قاچاقچی کالا و ارز دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی شده‌اند اظهارداشت: از این افراد ۷۶۰ خودروی مورد استفاده در قاچاق توقیف شده که این رقم رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل دارد.

سرهنگ غنی زاده با اشاره به اینکه در همین مدت ۲۱ باند قاچاق کالا و ارز در آذربایجان غربی متلاشی شده که رشد ۳۱ درصدی دارد گفت:‌۵۱ مورد از پرونده‌های قاچاق تشکیل شده رقم بالای یک میلیارد ریال دارند و در مجموع ۲۳۶ میلیارد ریال ارزش کالاهای مکشوفه است که رشد ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال را دارد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: در هفت ماهه امسال ۹۳ درصد از پرونده‌های جعل و ۹۰ درصد از پرونده‌های کلاهبرداری در آذربایجان غربی به نتیجه رسیده‌اند و در همین مدت ۳۶۱ جاعل و ۵۹۵ کلاهبردار در استان دستگیر شده‌اند.

وی اظهار داشت: جعل اسکناس و اوراق بهادار و خرید و فروش مال غیر در ردیف اول جعل اسناد و کلاهبرداری قرار دارد و در این مدت ۱۲ فقره کشف پیش دستانه پلیس نیز در حوزه جعل و کلاهبرداری به انجام رسیده است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی همچنین از دستگیری ۱۴۱۴ قاچاقچی کالا و ارز در آذربایجان غربی طی هفت ماهه گذشته امسال خبر داد و افزود:‌ در این مدت دو هزار ۶۱۶ سارق در استان آذربایجان غربی دستگیر شده که یک هزار و ۹۳۶ نفر از آنان دارای اعتیاد هستند.

وی افزود: یک هزار و ۷۵۳ نفر از سارقان دستگیر شده که معادل ۶۷ درصد از آنان می‌شود دارای سابقه سرقت هستند و متاسفانه ۸۶۳ نفر نیز سارق آماتور و بار اولی هستند که به جمع سارقان استان افزوده شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر گروه سنی سارقان آذربایجان غربی تغییری نکرده و افراد ۲۰ تا ۳۰ سال بیشترین تعداد از سارقین را تشکیل می‌دهند.

سرهنگ غنی زاده با بیان اینکه ۳۴۰ نفر از سارقین دستگیر شده بی‌سواد، ۲ هزار و ۲۵۰ نفرشان مدرک دیپلم و ۲۶ نفرشان نیز مدرک تحصیلی بالای دیپلم داشته‌اند افزود: در هفت ماهه امسال ۴۷ باند سرقت در آذربایجان غربی متلاشی شده که ۱۴۳ سارق عضو آن بوده‌اند و ۵۹۴ مورد انواع سرقت را مرتکب شده‌اند.

وی با اعلام اینکه در همین مدت ۶۷ واحد صنفی مالخر نیز در آذربایجان غربی شناسایی و مغازه‌های آنان پلمب شده است گفت: در این هفت ماه در حالی میزان سرقت در استان ۱۱ درصد کاهش داشته که این رقم در کشور چهار درصد کاهش نشان می دهند.

سرهنگ غنی زاده افزود: ۷۹ درصد از سرقتهای عادی و ۸۶ درصد از سرقتهای به عنف در آذربایجان غربی منجر به کشف شده‌اند و در حالی که میانگین کشف سرقت در کشور ۷۴ درصد است بنابراین جایگاه استان در این زمینه بالاتر از میانگین کشوری است.