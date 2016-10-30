به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دومین روز از نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگی های دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی گفت: شرایط بین المللی، جمهوری اسلامی ایران را در موقعیت ممتازی قرار داده که با تکیه بر آرمان ها و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی که قدرت اصلی نظام است، به عنوان قدرت اول منطقه بر تحولات اخیر در منطقه و جهان تاثیرگذاری غیرقابل انکاری دارد.

وی افزود: در شرایط حاضر، امکان تبدیل قدرت ایران اسلامی به یک نفوذ، قدرت و اقتدار نهادینه و دراز مدت در عرصه بین المللی وجود دارد. لذا ما وارد یک کنش پرمخاطره، حساس و آینده ساز شده‌ایم که به تعبیر مقام معظم رهبری همان پیچ خطرناک تاریخی است و برای عبور از آن به دقت، هوشیاری، شناسایی تهدیدها، اعتماد و اتکا به توانمندی های بومی شامل توان نظامی، اقتصادی و بالاتر از همه توان معنایی و باورهای اصیل اسلامی و انقلابی هستیم.

ظریف در ادامه با تقدیر و تشکر از برگزاری نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: سیاست و روابط خارجی مجموعه ای از اقداماتی است که توسط دستگاه های مختلف شکل می گیرد و این اقدامات در سایه یک نظام منسجم ملی می‌تواند در جهت اهداف کشور باشد و من از برگزاری این همایش بسیار استقبال کردم چراکه فرصت بسیار خوبی فراهم شده تا تبادل نظرهای اثرگذاری بین مسئولان سیاست خارجی و وابستگان نظامی و نمایندگی های دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور انجام پذیرد. البته ما به صورت معمول با این عزیزان تعامل داریم اما برگزاری این همایش مشترک و بدین شکل منسجم، اقدام ارزشمندی است که امیدواریم نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در خصوص مذاکرات اخیر خود با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران تصریح کرد: در دیدار با خانم موگرینی تبادل نظر در خصوص موضوع سوریه، پایان دادن به درگیری ها و رسیدن به راه حل سیاسی در این خصوص انجام پذیرفت و ما نظرات خودمان را هم درباره ضرورت مبارزه با تروریسم و نحوه رسیدن به راه حل های سیاسی که همانا توجه به خواست مردم سوریه است مطرح کردیم همچنین در خصوص تلاش هایی که نیاز است از سوی اروپایی ها در راستای اجرای بهتر برجام صورت بگیرد گفتگو و بحث های خوبی انجام شد.

نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به میزبانی ارتش با اهدافی از جمله ایجاد درک مشترک نسبت به تدابیر و رهمودهای فرماندهی معظم کل قوا و سلسله مراتب فرماندهی، توسعه بینش نسبت به تحولات راهبردی اخیر در منطقه و جهان، آگاهی از آخرین مواضع رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه های نظامی، دفاعی و دیپلماسی و ایجاد هم افزایی بیشتر بین وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی کشورمان به مدت سه روز و با حضور و سخنرانی شخصیت های عالی رتبه کشوری و لشکری در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در حال برگزاری است.